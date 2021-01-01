Бруд, безлад та відсутність постільної білизни: на Волині соцслужби перевірили кризові сім'ї. ФОТО

З метою недопущення загрози життю та здоров’ю дітей, 23 червня начальник служби у справах дітей Іваничівської селищної ради спільно з працівниками органів Національної поліції здійснили профілактичний виїзд на територію селища Іваничі, сіл Соснина, Мишів, Іванівка.Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.У ході проведення рейду обстежили житлово-побутові умови проживання 10 дітей, що проживають у 3-х сім’ях та які перебувають у складних життєвих обставинах.В результаті чого встановили, що в двох багатодітних сім’ях батьки не створили належних умов для проживання дітей: в будинках брудно, не прибрано, меблі поламані, постільна білизна в основному відсутня, брудні речі розкидані по ліжках та підлозі. Ще в одній сім’ї мати малолітньої дитини мала чітко виражені ознаки алкогольного сп’яніння.Батькам надали рекомендації та поради щодо практичного покращення умов проживання дітей, терміни для виправлення ситуації, роз’яснили, як доглядати за дітьми в жарких погодних умовах та не допустити виникнення пожеж.Вкотре батьків попередили про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків, ознайомили з підставами щодо позбавлення батьківських прав ( ст. 164 Сімейного кодексу України).Окрім того, з’ясували умови утримання та виховання дитини, позбавленої батьківського піклування, в сім’ї піклувальника. Порушення законних прав та інтересів статусної дитини не виявили.За результатами візитів склали акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей.