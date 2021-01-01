Бруд, безлад та відсутність постільної білизни: на Волині соцслужби перевірили кризові сім'ї. ФОТО
Сьогодні, 16:00
З метою недопущення загрози життю та здоров’ю дітей, 23 червня начальник служби у справах дітей Іваничівської селищної ради спільно з працівниками органів Національної поліції здійснили профілактичний виїзд на територію селища Іваничі, сіл Соснина, Мишів, Іванівка.
Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.
У ході проведення рейду обстежили житлово-побутові умови проживання 10 дітей, що проживають у 3-х сім’ях та які перебувають у складних життєвих обставинах.
В результаті чого встановили, що в двох багатодітних сім’ях батьки не створили належних умов для проживання дітей: в будинках брудно, не прибрано, меблі поламані, постільна білизна в основному відсутня, брудні речі розкидані по ліжках та підлозі. Ще в одній сім’ї мати малолітньої дитини мала чітко виражені ознаки алкогольного сп’яніння.
Батькам надали рекомендації та поради щодо практичного покращення умов проживання дітей, терміни для виправлення ситуації, роз’яснили, як доглядати за дітьми в жарких погодних умовах та не допустити виникнення пожеж.
Вкотре батьків попередили про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків, ознайомили з підставами щодо позбавлення батьківських прав ( ст. 164 Сімейного кодексу України).
Окрім того, з’ясували умови утримання та виховання дитини, позбавленої батьківського піклування, в сім’ї піклувальника. Порушення законних прав та інтересів статусної дитини не виявили.
За результатами візитів склали акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей.
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Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.
У ході проведення рейду обстежили житлово-побутові умови проживання 10 дітей, що проживають у 3-х сім’ях та які перебувають у складних життєвих обставинах.
В результаті чого встановили, що в двох багатодітних сім’ях батьки не створили належних умов для проживання дітей: в будинках брудно, не прибрано, меблі поламані, постільна білизна в основному відсутня, брудні речі розкидані по ліжках та підлозі. Ще в одній сім’ї мати малолітньої дитини мала чітко виражені ознаки алкогольного сп’яніння.
Батькам надали рекомендації та поради щодо практичного покращення умов проживання дітей, терміни для виправлення ситуації, роз’яснили, як доглядати за дітьми в жарких погодних умовах та не допустити виникнення пожеж.
Вкотре батьків попередили про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків, ознайомили з підставами щодо позбавлення батьківських прав ( ст. 164 Сімейного кодексу України).
Окрім того, з’ясували умови утримання та виховання дитини, позбавленої батьківського піклування, в сім’ї піклувальника. Порушення законних прав та інтересів статусної дитини не виявили.
За результатами візитів склали акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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