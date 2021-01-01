Куди піти у Луцьку на вихідних 26–27 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Робочий тиждень підходить до завершення, отож на вихідних є шанс реабілітуватися і вдосталь «посмакувати» класним відпочинком, розслабитися душею і тілом. У Луцьку організатори підготували чимало подій на будь-який смак, тож обирайте ті, які вам до вподоби, і вперед!
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час цими вихідними.
Субота, 26 червня
О 9 годині розпочнеться сімейний сплав річкою Стир. Старт - від села Новостав, фініш - біля будинку скульптура Миколи Голованя у Луцьку. Учасникам забезпечують доїзд. Ціна: 400 гривень.
«Під час сплаву ви будете насолоджуватися мальовничою природою, побачите місце впадіння р.Чорногузки в р.Стир, захоплюючі Боратинські крутосхили, матимете можливість пройти під автомобільними та залізничними мостами, а ще побачите околиці Старого міста та центральний парк ім.Лесі Українки з іншого, водного ракурсу», - пишуть організатори.
Реєстрація: https://forms.gle/Q64VnqBxnNY5ctsYA.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Казка зеленого гаю». Режисер-постановник – Володимир Богданець. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть камерну сцену «Обережно – жінки». Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Bolshoi, Dj Baks та Dj Slavniy.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
Неділя, 27 червня
О 10 годині у місті розпочнуться святкування з нагоди Дня молоді на двох локаціях: проспект Молоді (10:00 – 20:00) та Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки (16:00 – 22:00).
Об 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Мандрівний лялькар». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 15 годині від будинку скульптора Миколи Голованя (вулиця Лютеранська, 9) розпочнеться прогулянка на катері «На одній хвилі». Вартість мандрівки: 150 гривень.
Реєстрація: https://forms.gle/vKLKPdCyWrhhxYTA7.
О 16 годині у Луцькому міському молодіжному центрі (вулиця Глушець, 22б) проходитиме пленер «Мелодія барв». Участь безкоштовна.
Деталі - за посиланням.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - камерна сцена «Фрекен Жюлі». Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.
Квитки: 050 66 28 938.
О 20 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться концерт Ірини Федишин. Шанувальникам обіцяють нові та знані хіти та вражаюче шоу. Великий тур співачка присвячує 25-й річниці Конституції України.
Замовити білети можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/irina-fedishin-110/order/.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час цими вихідними.
Субота, 26 червня
О 9 годині розпочнеться сімейний сплав річкою Стир. Старт - від села Новостав, фініш - біля будинку скульптура Миколи Голованя у Луцьку. Учасникам забезпечують доїзд. Ціна: 400 гривень.
«Під час сплаву ви будете насолоджуватися мальовничою природою, побачите місце впадіння р.Чорногузки в р.Стир, захоплюючі Боратинські крутосхили, матимете можливість пройти під автомобільними та залізничними мостами, а ще побачите околиці Старого міста та центральний парк ім.Лесі Українки з іншого, водного ракурсу», - пишуть організатори.
Реєстрація: https://forms.gle/Q64VnqBxnNY5ctsYA.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Казка зеленого гаю». Режисер-постановник – Володимир Богданець. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть камерну сцену «Обережно – жінки». Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Bolshoi, Dj Baks та Dj Slavniy.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
Неділя, 27 червня
О 10 годині у місті розпочнуться святкування з нагоди Дня молоді на двох локаціях: проспект Молоді (10:00 – 20:00) та Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки (16:00 – 22:00).
Об 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Мандрівний лялькар». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 15 годині від будинку скульптора Миколи Голованя (вулиця Лютеранська, 9) розпочнеться прогулянка на катері «На одній хвилі». Вартість мандрівки: 150 гривень.
Реєстрація: https://forms.gle/vKLKPdCyWrhhxYTA7.
О 16 годині у Луцькому міському молодіжному центрі (вулиця Глушець, 22б) проходитиме пленер «Мелодія барв». Участь безкоштовна.
Деталі - за посиланням.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - камерна сцена «Фрекен Жюлі». Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.
Квитки: 050 66 28 938.
О 20 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться концерт Ірини Федишин. Шанувальникам обіцяють нові та знані хіти та вражаюче шоу. Великий тур співачка присвячує 25-й річниці Конституції України.
Замовити білети можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/irina-fedishin-110/order/.
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