На Волині вперше провели складні операції пацієнтам, що мали вади серця. ФОТО

24 червня вперше на Волині у ЦРЛ Ковельського МТМО провели унікальні складні операції двом пацієнтам, які проходили лікування у кардіохірургічному центрі.Ковельська лікарня стала третьою Україні (після Києва та Одеси), де за три дні виконано ендоваскулярну оклюзію вушка лівого передсердя. Такі інноваційні операції до цього часу не проводились в нашій країні. Це стало можливим завдяки співпраці з клінікою Kardiologie Klinikum Herford (Німеччина), інформує медзаклад на своїй сторінці у фейсбуці.Команда лікарів Ковельського МТМО у складі судинного хірурга Олександра Голуба, анестезіолога Андрія Гуски, кардіолога ЧС-ЕХО-КГ Ольги Танської та медичної сестри Тетяни Куничик спільно з проктором Криштофом Пуйдаком прооперувала хворих з вадами серця.Пацієнтам імплантовано спеціальний пристрій - оклюдер останнього покоління UltraSept LAA виробництва CARDIA (USA).Оклюзія вушка лівого передсердя дозволяє запобігти ризику інсульту та позбутися головної причини утворення тромбів у пацієнтів з фібриляцією передсердь (аритмією).57-річний пацієнт з постійною формою миготливої аритмії, переніс три інсульти. Оклюзія вушка лівого передсердя була єдиним шансом на порятунок його життя. Відтепер пацієнту немає необхідності пожиттєво приймати антикоагулянти (кроворозріджуючі препарати).Другий пацієнт, якому 42 роки, з постійною формою миготливої аритмії, перебуває у Ковельському МТМО в листі очікування на трансплантацію серця. Як розповіла кардіолог Ольга Танська, пацієнт вів досить активний спосіб життя, адже був професійним спортсменом. Через аритмію останніх п’ять років він отримує максимальну медикаментозну терапію. Аби відмовитися від антикоагулянтів та у майбутньому уникнути інсультів, вирішили зробити операцію із закриття вушка лівого передсердя. Таким чином пацієнт зможе жити без трансплантації зі своїм власним серцем та повернутися звичного способу життя.Обидві операції пройшли успішно. Їх проводили за допомогою ангіографа (із застосуванням рентгенологічного обладнання) через прокол у судині на нозі і не потребували хірургічних розрізів.