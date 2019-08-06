До Луцького замку з'їхалися майже пів сотні художників з різних міст України. ФОТО

Сьогодні, 24 червня, на Замковій площі відбулось урочисте відкриття пленеру “Луцький замок”. Захід проходитиме з 24 до 27 червня на території Державного історико-культурного заповідника м. Луцька та музею-скансену у с. Рокині.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.У пленері беруть участь 40 художників із 10 міст України: Одеси, Харкова, Львова, Херсону, Сум, Києва, Івано-Франківська, Володимир-Волинського, Запоріжжя та Луцька. Його метою є сприяння розвитку творчості обдарованої молоді, створення умов для творчого спілкування, виховання молодої генерації на здобутках культури та історичних цінностях, популяризація художньої творчості серед молоді, пізнання рідного краю, промоція міста.Привітати учасників завітали заступник міського голови, директор департаменту культури, директор художнього музеюта директор дитячої художньої школи“Цей пленер є традиційним та вже втретє відбувається у нашому місті. Попереднього року він проходив в онлайн-режимі, та, дякувати Богу, – цього року маємо можливість зустрічати гостей.Це є візитівка, започаткована художньою школою та підтримана Луцькою міською радою, міським головою. В рамках пленеру ми маємо можливість бачити очима інших мешканців України наш Луцьк”, - розповіла Ірина Чебелюк.Під час відкриття пленеру відбулось жеребкування, що визначило для учасників локації, над якими вони працюватимуть протягом кількох конкурсних днів. Підсумки підведедуть 27 червня о 14.00 у Музеї сучасного мистецтва Корсаків.