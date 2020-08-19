Кросовер нових моделей до 15 тисяч доларів: який краще придбати та де це можна зробити в Луцьку*
Сьогодні, 09:30
Серед автомобілістів великою популярністю користуються кросовери. Ці автівки адаптовані як для їзди містом, так і на швидкісній трасі або ж у сільській місцевості. Кросовери мають низку переваг серед інших транспортних засобів і можуть похизуватися: непоганою прохідністю, хорошою безпекою, містким і комфортним салоном, престижним зовнішнім виглядом, зручністю управління.
Директор автоцентру "Detroit", що спеціалізується на доставці авто зі США з аукціонів, Олександр Дмитрук каже, що перед покупкою кросовера передусім потрібно визначитися з ціною, яка вам підходить. Якщо у вас досить обмежений бюджет (до 15 тисяч доларів), але хочеться придбати хороший кросовер, аби возити сім'ю подорожувати в будь-яку пору року, комфортно їздити містом і не зважати на вибоїни, що можливе завдяки високій посадці, вибиратися з комфортом на природу, взявши із собою всі необхідні речі, що дозволяє великий багажник, на поміч прийде автоцентр "Detroit". Так, сервіс підібрав кросовери від 2019 року за цінами, які ви точно більше ніде не знайдете.
Hyundai Kona. Це компактний корейський SUV, який випускають з 2018 року. У базі є цілий комплекс систем безпеки (автоматичне гальмування, моніторинг розмітки з підрулення, стеження за мертвими зонами та інше). Двигуни 2.0 л бензин (6-ступінчастий автомат) або 1.6 л бензин (7-ми ступінчастий автомат). Повний привід додається опційно. Варто зауважити, що такий автомобіль із салону, який, до того ж, має лише передній привід, обійдеться у понад 28 тисяч доларів.
Ford Ecosport. Міні-кросовер на базі Fiesta 6-ого покоління. Бензинові двигуни 1.0 л та 2.0 л (6-ти ступінчастий автомат). Оснащується системою SYNC 3 з підтримкою Apple CarPlay, Ford Co-Pilot360, акустикою B&O та іншим. Повний привід доступний лише з двигуном на 2 л. У салоні за таку ж автівку попросять від 23 тисяч доларів.
Fiat 500x. Це брат-близнюк Джипа. Двигуни 1.3 л бензин або 2.4 л бензин (9-ти ступінчастий автомат), повний привід до 2020 року як опція, після 2020-го - в усіх комплектаціях. Стильний італійський дизайн привертає увагу усіх.
Jeep Renegade. Побудований на тій же платформі, що й Fiat 500x. Бензиновий двигун турбований 1.4 л (6-ти ступінчаста механіка) або також бензиновий 2.4 л (9-ти ступінчастий автомат), а після 2020 модельного року доступний 1.3 л бензин (9-ти ступінчастий автомат). Привід передній або повний конфігурується з будь-яким двигуном.
Chevrolet Equinox. Входить в ТОП-10 у продажах SUV в США, а також найбільший за розмірами серед попередньо перелічених. Економні двигуни 1.5 л бензин (6-ти ступінчастий автомат), 2.0 л бензин (9-ти ступінчастий автомат) або навіть 1.6 л дизель (6-ти ступінчастий автомат).
Будь-який із кросоверів "Detroit" може доставити до вас уже за 2 місяці. Якщо ж хочете придбати автомобіль своєї мрії без очікування, та ще й лімітований, можете звернути увагу на Hyundai Kona у максимальній комплектації.
КОНТАКТИ
Знайти автоцентр "Detroit" можна за адресою: м. Луцьк, вулиця Стрілецька, 13.
Години роботи: ПН-ПТ: 10:00-19:00.
СБ: 11:00-18:00
Електронна адреса: [email protected]
У телефонному режимі фахівці працюють 24/7: +38 (095) 14 22 331
Дізнатися детальнішу інформацію про оренду та інші послуги автоцентру можна на сайті: detroit.co.ua
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Директор автоцентру "Detroit", що спеціалізується на доставці авто зі США з аукціонів, Олександр Дмитрук каже, що перед покупкою кросовера передусім потрібно визначитися з ціною, яка вам підходить. Якщо у вас досить обмежений бюджет (до 15 тисяч доларів), але хочеться придбати хороший кросовер, аби возити сім'ю подорожувати в будь-яку пору року, комфортно їздити містом і не зважати на вибоїни, що можливе завдяки високій посадці, вибиратися з комфортом на природу, взявши із собою всі необхідні речі, що дозволяє великий багажник, на поміч прийде автоцентр "Detroit". Так, сервіс підібрав кросовери від 2019 року за цінами, які ви точно більше ніде не знайдете.
Hyundai Kona. Це компактний корейський SUV, який випускають з 2018 року. У базі є цілий комплекс систем безпеки (автоматичне гальмування, моніторинг розмітки з підрулення, стеження за мертвими зонами та інше). Двигуни 2.0 л бензин (6-ступінчастий автомат) або 1.6 л бензин (7-ми ступінчастий автомат). Повний привід додається опційно. Варто зауважити, що такий автомобіль із салону, який, до того ж, має лише передній привід, обійдеться у понад 28 тисяч доларів.
Ford Ecosport. Міні-кросовер на базі Fiesta 6-ого покоління. Бензинові двигуни 1.0 л та 2.0 л (6-ти ступінчастий автомат). Оснащується системою SYNC 3 з підтримкою Apple CarPlay, Ford Co-Pilot360, акустикою B&O та іншим. Повний привід доступний лише з двигуном на 2 л. У салоні за таку ж автівку попросять від 23 тисяч доларів.
Fiat 500x. Це брат-близнюк Джипа. Двигуни 1.3 л бензин або 2.4 л бензин (9-ти ступінчастий автомат), повний привід до 2020 року як опція, після 2020-го - в усіх комплектаціях. Стильний італійський дизайн привертає увагу усіх.
Jeep Renegade. Побудований на тій же платформі, що й Fiat 500x. Бензиновий двигун турбований 1.4 л (6-ти ступінчаста механіка) або також бензиновий 2.4 л (9-ти ступінчастий автомат), а після 2020 модельного року доступний 1.3 л бензин (9-ти ступінчастий автомат). Привід передній або повний конфігурується з будь-яким двигуном.
Chevrolet Equinox. Входить в ТОП-10 у продажах SUV в США, а також найбільший за розмірами серед попередньо перелічених. Економні двигуни 1.5 л бензин (6-ти ступінчастий автомат), 2.0 л бензин (9-ти ступінчастий автомат) або навіть 1.6 л дизель (6-ти ступінчастий автомат).
Будь-який із кросоверів "Detroit" може доставити до вас уже за 2 місяці. Якщо ж хочете придбати автомобіль своєї мрії без очікування, та ще й лімітований, можете звернути увагу на Hyundai Kona у максимальній комплектації.
КОНТАКТИ
Знайти автоцентр "Detroit" можна за адресою: м. Луцьк, вулиця Стрілецька, 13.
Години роботи: ПН-ПТ: 10:00-19:00.
СБ: 11:00-18:00
Електронна адреса: [email protected]
У телефонному режимі фахівці працюють 24/7: +38 (095) 14 22 331
Дізнатися детальнішу інформацію про оренду та інші послуги автоцентру можна на сайті: detroit.co.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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