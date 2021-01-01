вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дощі, грози та град: якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 25 червня

Дощі, грози та град: якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 25 червня
У Волинській області завтра, 25 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер південний, 3-8м/с, вдень місцями шквал 15-20м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°.

У Луцьку завтра, у п'ятницю, за прогнозами синоптиків, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 3-8м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дощі, грози та град: якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
«Луцькводоканал» придбав сучасні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 19:37
У Луцьку у п'ятницю, 25 червня, майже два десятки вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
До Луцького замку з'їхалися майже пів сотні художників з різних міст України. ФОТО
Сьогодні, 18:33
Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 червня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 червня
22 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
18 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 18 червня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 18 червня
17 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня
16 червень, 20:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дощі, грози та град: якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
 0
«Луцькводоканал» придбав сучасні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 19:37
 0
У Луцьку у п'ятницю, 25 червня, майже два десятки вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
До Луцького замку з'їхалися майже пів сотні художників з різних міст України. ФОТО
Сьогодні, 18:33
 0
Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад
Сьогодні, 18:04
 0
Медіа
відео
1/8