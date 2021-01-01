Дощі, грози та град: якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 25 червня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер південний, 3-8м/с, вдень місцями шквал 15-20м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°.



У Луцьку завтра, у п'ятницю, за прогнозами синоптиків, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 3-8м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 25 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер південний, 3-8м/с, вдень місцями шквал 15-20м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°.У Луцьку завтра, у п'ятницю, за прогнозами синоптиків, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 3-8м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°

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