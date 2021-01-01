У Ковелі продають приміщення під офіси та магазини. ВІДЕООГЛЯД*
Сьогодні, 08:00
На першому поверсі нового будинку ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель) є комерційні приміщення під магазини й офіси. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Площа комерційного приміщення - 112,71 м2. У кожного є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.
Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Роботи у новому будинку - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи у всіх під’їздах та фасадні роботи.
Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? Будівельна компанія “Інвестор” провела опитування серед мешканців “Паркового кварталу”. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля. Детальніше - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
- Договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (Суперфіцій) № 121 від 18.08.2017 р.
- Дозвіл на виконання будівельних робіт № ВЛ 112191581594 від 07.06.2019 р.
- Договір підряду № 28/01/2019 від 28.01.2019 р.
- Ліцензія на провадження господарської діяльності,пов’язана зі створенням об’єктів архітектури серія АЕ № 640125.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Площа комерційного приміщення - 112,71 м2. У кожного є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.
Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Роботи у новому будинку - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи у всіх під’їздах та фасадні роботи.
Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? Будівельна компанія “Інвестор” провела опитування серед мешканців “Паркового кварталу”. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля. Детальніше - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
- Договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (Суперфіцій) № 121 від 18.08.2017 р.
- Дозвіл на виконання будівельних робіт № ВЛ 112191581594 від 07.06.2019 р.
- Договір підряду № 28/01/2019 від 28.01.2019 р.
- Ліцензія на провадження господарської діяльності,пов’язана зі створенням об’єктів архітектури серія АЕ № 640125.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі продають приміщення під офіси та магазини. ВІДЕООГЛЯД*
Сьогодні, 08:00
ТОП-5 напоїв, якими не можна запивати ліків
Сьогодні, 07:31
Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної сезону
Сьогодні, 06:31
У Ковелі з'являться муніципальна варта
Сьогодні, 05:27