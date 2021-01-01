У Ковелі продають приміщення під офіси та магазини. ВІДЕООГЛЯД*

ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель) є комерційні приміщення під магазини й офіси. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2.



Про це йдеться на сайті



Площа комерційного приміщення - 112,71 м2. У кожного є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.



Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:

- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;

- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);

- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);

- доглянута територія поруч;

- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.



Роботи у новому будинку - на фінішному етапі. Сам будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи у всіх під’їздах та фасадні роботи.







Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? Будівельна компанія “Інвестор” провела опитування серед мешканців “Паркового кварталу”. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля. Детальніше - читайте за посиланням.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



- Договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (Суперфіцій) № 121 від 18.08.2017 р.

- Дозвіл на виконання будівельних робіт № ВЛ 112191581594 від 07.06.2019 р.

- Договір підряду № 28/01/2019 від 28.01.2019 р.

- Ліцензія на провадження господарської діяльності,пов’язана зі створенням об’єктів архітектури серія АЕ № 640125.



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