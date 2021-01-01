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У волинських селах жінок безкоштовно перевіряли на рак. ВІДЕО

У волинських селах жінок безкоштовно перевіряли на рак. ВІДЕО
З метою раннього виявлення і попередження раку шийки матки у двох селах області – Чорниж Колківської тергромади і Троянівка Маневицької ТГ відбулись виїзні медичні обстеження жінок.

На безоплатне обстеження записалися 30 жінок, ще п'ятеро прийшли без запису, - повідомляє Суспільне.

У селі Чорниж Колківської тергромади профогляд влаштували в місцевій амбулаторії. У зв’язку з медичною реформою в селі нині немає акушера-гінеколога. В амбулаторії працює одна медична сестра.

До приїзду медиків з перинатального центру жінки вишикувалися в чергу.

На обстеження прийшла місцева жителька Марія Главацька. Розповідає, кілька років перебуває на обліку в обласному онкологічному центрі. Торік медогляд не проходила через карантин. "Зараз і не хочеться ризикувати і вирушати в Луцьк. І в фінансах і багато таких всяких причин. Тому це нам дуже зручно", – каже жінка.

Під час огляду лікарі робили цитологічне дослідження і кольпоскопію. "Мазки, які зробили, заберемо до себе в перинатальний центр, будемо там їх досліджувати. Якщо буде потреба, направлятимемо жінку в онкодиспансер", – розповідає лікарка Христина Гладкова.

Як розповів директор обласного центру онкології Юрій Малімон, нині росте число онкозахворювань на Волині: "люди вчасно не звертаються, профогляди зараз не проводяться, плюс карантин вніс свої корективи. Вже є дані по Україні за минулий рік, мінус 40 тисяч онкологічних хворих".

Через карантин торік таких обстежень у селах Волині не проводили.

Під час огляду жінок у селі Чорниж візуальних форм раку шийки матки не виявили, розповіла лікарка Христина Гладкова. Результати цитологічних досліджень будуть відомі за тиждень.

Медичний огляд жінок ініціювала засновниця благодійного фонду Марія Адамчук-Коротицька. Каже: оглядові набори, доїзд і оплату праці медиків здійснюють за кошти благодійників.

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Теги: Волинь, Луцьк, Чорниж, Троянівка
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