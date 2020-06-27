Волинський ветеринар пояснив, як не можна рятувати від спеки тварин
Сьогодні, 22:37
Ветеринар з Нововолинська Руслан Романишин розповів, чим спека небезпечна для домашніх вихованців і як вона може їм пошкодити.
Також ветеринар розповів, як правильно допомогти тварині під час спеки розповів нововолинський ветеринар Руслан Романишин, - пише БУГ.
Від теплового впливу не допомагають жодні ліки, тому дешевше і безпечніше дотримуватися правил профілактики перегріву, отже:
- Гуляти потрібно рано вранці та пізно вечері та не давайте собаці занадто активно рухатися.
- Якщо довелося вийти під сонце обов’язково візьміть з собою прохолодну воду.
- Уникайте асфальту і намагайтеся гуляти тільки в тіні.
- Обов’язково вичісуйте весь зайвий підшерсток.
- Якщо потрібно надіти намордник категорично уникайте одягати тісні намордники, а особливо нейлонові. Намордник повинен бути вільним.
І ні в якому разі не замикайте собаку в машині. У 30-ти градусну спеку можна отримати тепловий удар за 5 хв перебування тварини в машині.
- Не робіть у спекотну пору року планових операцій! Краще виберіть інший день, коли температура за вікном не зашкалює.
Як не можна захищати тварину від спеки?
- Не можна обливати холодною водою спину та голову якщо собака перебуває на сонці. Шерсть тварини захищає від сонця.
- Не можна занурювати тварину в холодну водойму в спеку! Різкий перепад температури тіла може викликати у собаки, як і у людини, сильні спазми, збої в роботі серця і легенів, аж до зупинки серця.
Не можна прикладати до тварини, що страждає від спеки компреси з льодом! Різкі перепади температури не корисні для тварин так само як і для людей.
- Не можна поїти тварину крижаною водою. Це може викликати як спазм, так і проблеми з легенями, шлунком, серцем.
- Не можна накривати тварину мокрою тканиною. Мокра тканина притискає шерсть, заважає їй вентилюватися, а саме швидко нагріватися. Короткочасне накривання мокрою твариною буває необхідним, але постійно перевіряйте, засовуючи руку під тканину чи не стає вона гарячішою ніж була. Якщо шерсть стала теплою терміново приберіть тканину.
- Не тільки кішки та собаки потребують особливого догляду в літній період. Про гризунів, птахів також слід подбати, а саме потрібно ставити клітку в прохолодне, захищене від сонця місце, вчасно прибирати, щоб залишки їжі не псувалися від спеки, наливати більше чистої води.
- Птахів можна обприскувати водою з пульверизатора або поставити для них купавки – пернаті частенько полюбляють водні процедури. Хом’якам у клітку можна класти пляшку з крижаною водою огорнувши її рушником.
У таку спеку не можна забувати і про тварин, які живуть на вулиці. Для бездомних кішок, собак і птахів це особливо критично в місті. Можна залишити у дворі ємності з водою, щоб вони могли втамувати спрагу.
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Також ветеринар розповів, як правильно допомогти тварині під час спеки розповів нововолинський ветеринар Руслан Романишин, - пише БУГ.
Від теплового впливу не допомагають жодні ліки, тому дешевше і безпечніше дотримуватися правил профілактики перегріву, отже:
- Гуляти потрібно рано вранці та пізно вечері та не давайте собаці занадто активно рухатися.
- Якщо довелося вийти під сонце обов’язково візьміть з собою прохолодну воду.
- Уникайте асфальту і намагайтеся гуляти тільки в тіні.
- Обов’язково вичісуйте весь зайвий підшерсток.
- Якщо потрібно надіти намордник категорично уникайте одягати тісні намордники, а особливо нейлонові. Намордник повинен бути вільним.
І ні в якому разі не замикайте собаку в машині. У 30-ти градусну спеку можна отримати тепловий удар за 5 хв перебування тварини в машині.
- Не робіть у спекотну пору року планових операцій! Краще виберіть інший день, коли температура за вікном не зашкалює.
Як не можна захищати тварину від спеки?
- Не можна обливати холодною водою спину та голову якщо собака перебуває на сонці. Шерсть тварини захищає від сонця.
- Не можна занурювати тварину в холодну водойму в спеку! Різкий перепад температури тіла може викликати у собаки, як і у людини, сильні спазми, збої в роботі серця і легенів, аж до зупинки серця.
Не можна прикладати до тварини, що страждає від спеки компреси з льодом! Різкі перепади температури не корисні для тварин так само як і для людей.
- Не можна поїти тварину крижаною водою. Це може викликати як спазм, так і проблеми з легенями, шлунком, серцем.
- Не можна накривати тварину мокрою тканиною. Мокра тканина притискає шерсть, заважає їй вентилюватися, а саме швидко нагріватися. Короткочасне накривання мокрою твариною буває необхідним, але постійно перевіряйте, засовуючи руку під тканину чи не стає вона гарячішою ніж була. Якщо шерсть стала теплою терміново приберіть тканину.
- Не тільки кішки та собаки потребують особливого догляду в літній період. Про гризунів, птахів також слід подбати, а саме потрібно ставити клітку в прохолодне, захищене від сонця місце, вчасно прибирати, щоб залишки їжі не псувалися від спеки, наливати більше чистої води.
- Птахів можна обприскувати водою з пульверизатора або поставити для них купавки – пернаті частенько полюбляють водні процедури. Хом’якам у клітку можна класти пляшку з крижаною водою огорнувши її рушником.
У таку спеку не можна забувати і про тварин, які живуть на вулиці. Для бездомних кішок, собак і птахів це особливо критично в місті. Можна залишити у дворі ємності з водою, щоб вони могли втамувати спрагу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Нововолинську ветеринар і волонтери стерилізують безпритульних тварин. ФОТО
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