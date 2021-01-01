У Ковелі з'явиться муніципальна варта





Про це йдеться на сайті міськради.



Муніципальна варта покликана забезпечувати на території міста дотримання законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної громади, Правил благоустрою, чистоти і порядку, тиші в громадських місцях, запобігання вчиненню правопорушень та їх зупинення.



Відділ співпрацюватиме з органами державної влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян незалежно від форм власності.



Серед повноважень працівників муніципальної варти - складання приписів та протоколів за порушення законодавства з питань благоустрою, екологічної безпеки, проведенні незаконних земляних робіт, розташуванні незаконних об’єктів (ТС для різноманітних конструкцій, господарських споруд малих архітектурних форм, парканів, обмежувачів руху тощо) на території міста; проведення рейдів, перевірок, відпрацювань, оглядів.



Працівники варти носитимуть формений одяг та взуття.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесійному засіданні Ковельської міської ради депутати затвердили Положення про відділ муніципальної варти виконавчого комітету.Про це йдеться на сайті міськради.Муніципальна варта покликана забезпечувати на території міста дотримання законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної громади, Правил благоустрою, чистоти і порядку, тиші в громадських місцях, запобігання вчиненню правопорушень та їх зупинення.Відділ співпрацюватиме з органами державної влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян незалежно від форм власності.Серед повноважень працівників муніципальної варти - складання приписів та протоколів за порушення законодавства з питань благоустрою, екологічної безпеки, проведенні незаконних земляних робіт, розташуванні незаконних об’єктів (ТС для різноманітних конструкцій, господарських споруд малих архітектурних форм, парканів, обмежувачів руху тощо) на території міста; проведення рейдів, перевірок, відпрацювань, оглядів.Працівники варти носитимуть формений одяг та взуття.Нагадаємо, 1-го червня представили керівника муніципальної варти Нововолинська. Ним став Сергій Смолярчук.

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