Волинське місто отримало з держбюджету 20 мільйонів на стадіон

Валентина Романчук повідомила, що Ковель отримав дві субвенції з державного бюджету.



Зміни до бюджету депутати міськраи затвердили під час сесійного засідання, - йдеться на офіційному сайті Ковельради.



20 мільйонів спрямують на розвиток об’єктів соціально-культурної сфери міської територіальної громади. Ці кошти освоять на будівництво спортивного ядра колишнього стадіону “Локомотив”. Йдеться про футбольне поле та легкоатлетичні доріжки.



264 тисячі передбачено на розвиток мережі центру надання адміністративних послуг.

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