Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної сезону
Сьогодні, 06:31
Гравець футбольного клубу "Волинь" потрапив до числа найкращих гравців сезону 2020/2021 у Першій лізі.
Про це йдеться на офіційній сторінці футбольного клубу в інстаграмі.
"Переводимо подих від попереднього сезону "Волині", однак не забуваємо про нього. Богдан Оринчак, який став найкращим бомбардиром нашої команди у сезоні (11 голів у 27 матчах) увійшов до символічної збірної сезону від порталу FootBoom", - йдеться у повідомленні.
Також до символічної збірної сезону Першої ліги увійшли і колишні гравці "Волині" - Богдан Когут ("Верес"), Артур Западня ("Металіст 1925").
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Про це йдеться на офіційній сторінці футбольного клубу в інстаграмі.
"Переводимо подих від попереднього сезону "Волині", однак не забуваємо про нього. Богдан Оринчак, який став найкращим бомбардиром нашої команди у сезоні (11 голів у 27 матчах) увійшов до символічної збірної сезону від порталу FootBoom", - йдеться у повідомленні.
Також до символічної збірної сезону Першої ліги увійшли і колишні гравці "Волині" - Богдан Когут ("Верес"), Артур Западня ("Металіст 1925").
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