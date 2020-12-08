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Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної сезону

Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної сезону
Гравець футбольного клубу "Волинь" потрапив до числа найкращих гравців сезону 2020/2021 у Першій лізі.

Про це йдеться на офіційній сторінці футбольного клубу в інстаграмі.

"Переводимо подих від попереднього сезону "Волині", однак не забуваємо про нього. Богдан Оринчак, який став найкращим бомбардиром нашої команди у сезоні (11 голів у 27 матчах) увійшов до символічної збірної сезону від порталу FootBoom", - йдеться у повідомленні.

Також до символічної збірної сезону Першої ліги увійшли і колишні гравці "Волині" - Богдан Когут ("Верес"), Артур Западня ("Металіст 1925").

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Теги: Волинь, футбол, Перша ліга
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