Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної сезону

Гравець футбольного клубу "Волинь" потрапив до числа найкращих гравців сезону 2020/2021 у Першій лізі.Про це йдеться на офіційній сторінці футбольного клубу в інстаграмі."Переводимо подих від попереднього сезону "Волині", однак не забуваємо про нього. Богдан Оринчак, який став найкращим бомбардиром нашої команди у сезоні (11 голів у 27 матчах) увійшов до символічної збірної сезону від порталу FootBoom", - йдеться у повідомленні.Також до символічної збірної сезону Першої ліги увійшли і колишні гравці "Волині" - Богдан Когут ("Верес"), Артур Западня ("Металіст 1925").