Цього літа у Світязі не буде нової каналізації. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Каналізацію у селі Світязь збудували майже на 90 %, але цього літа запустити в роботу її не вдасться.
Про це Суспільному розповів голова Шацької громади Сергій Карпук. Тим часом місцеві домогосподарства досі послуговуються вигрібними ямами, стоки з яких потрапляють у озеро.
Проєкт "Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь" мав би бути завершений наприкінці цього літа.
Як і хто будує каналізаційну систему
Зводити сучасну систему каналізування у Шацькій громаді почали ще 2019-го. Нині у селі Світязь досі будують очисні споруди.
Їх будівництво – частина проєкту з покращення екологічної ситуації у Шацькому нацпарку, який реалізовують за гроші Євросоюзу. "У рамках цього проєкту збудовані очисні споруди селища Шацьк, очисні споруди селища Пульмо і Світязь.", – розповідає керівник фірми підрядника Віталій Яльницький.
Блок біологічної очистки очисних споруд Світязя розрахований на 900 метрів кубічних стоків. Нині об'єкт готовий на 90%. "Залишилося поставити саме обладнання, аератори і запустити пускову наладку", – каже підрядник. До кінця місяця робітники планують завершити роботи з гідроізоляції бетонного блоку.
Проєкт каналізування вартує майже 213 мільйонів гривень. 90 % грошей – допомога Європейського Союзу, 10 % - з держбюджету, ці гроші уже освоїли, – розповів голова громади Сергій Карпук.
Відсутність каналізації і екологія
Відсутність каналізування впливає на якість ґрунтових вод, каже директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька: "У кожному подвір’ї знаходяться вигрібні ями. Зараз досить високий рівень ґрунтових вод у нашій місцевості, що стає екологічною небезпекою".
У нацпарку розповіли: у період туристичного сезону істотно змінюється якість води в озері Світязь. "На початку сезону озерну воду з можна пити", – каже Марія Христецька. Після двох туристичних місяців і активного зливу стічних вод якість води змінюється, але до наступного літа Світязь встигає відновитися.
Чому система каналізування досі не працює
У коментарі Суспільному голова громади розповів: проєкт досі не завершили через адміністративну реформу. Нині громада переукладає договори із замовником. Скільки це триватиме – невідомо.
"Треба замінити Шацьку РДА, яка ліквідовується на Ковельську РДА, вона є правонаступником", – пояснює Сергій Карпук.
Таку ж причину затримки Суспільному озвучили і в ОДА. Але, зі слів заступника голови облдержадміністрації Ігоря Чуліпи, роботи з каналізування завершаться до кінця червня і вже в липні домогосподарства навколо озера зможуть під’єднуватись до новозбудованої каналізаційної мережі.
Нагадаємо, на Суспільному Волині триває дводенний марафон "Туристичний Світязь: старт сезону". Як розповіла начальниця метеорологічної станції "Світязь" Руслана Вільнер, озеро, після обміління у 2019 році, знову стало повноводним. Нині рівень води – становить 129 сантиметрів над нулем поста згідно з балтійською системою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповів голова Шацької громади Сергій Карпук. Тим часом місцеві домогосподарства досі послуговуються вигрібними ямами, стоки з яких потрапляють у озеро.
Проєкт "Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь" мав би бути завершений наприкінці цього літа.
Як і хто будує каналізаційну систему
Зводити сучасну систему каналізування у Шацькій громаді почали ще 2019-го. Нині у селі Світязь досі будують очисні споруди.
Їх будівництво – частина проєкту з покращення екологічної ситуації у Шацькому нацпарку, який реалізовують за гроші Євросоюзу. "У рамках цього проєкту збудовані очисні споруди селища Шацьк, очисні споруди селища Пульмо і Світязь.", – розповідає керівник фірми підрядника Віталій Яльницький.
Блок біологічної очистки очисних споруд Світязя розрахований на 900 метрів кубічних стоків. Нині об'єкт готовий на 90%. "Залишилося поставити саме обладнання, аератори і запустити пускову наладку", – каже підрядник. До кінця місяця робітники планують завершити роботи з гідроізоляції бетонного блоку.
Проєкт каналізування вартує майже 213 мільйонів гривень. 90 % грошей – допомога Європейського Союзу, 10 % - з держбюджету, ці гроші уже освоїли, – розповів голова громади Сергій Карпук.
Відсутність каналізації і екологія
Відсутність каналізування впливає на якість ґрунтових вод, каже директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька: "У кожному подвір’ї знаходяться вигрібні ями. Зараз досить високий рівень ґрунтових вод у нашій місцевості, що стає екологічною небезпекою".
У нацпарку розповіли: у період туристичного сезону істотно змінюється якість води в озері Світязь. "На початку сезону озерну воду з можна пити", – каже Марія Христецька. Після двох туристичних місяців і активного зливу стічних вод якість води змінюється, але до наступного літа Світязь встигає відновитися.
Чому система каналізування досі не працює
У коментарі Суспільному голова громади розповів: проєкт досі не завершили через адміністративну реформу. Нині громада переукладає договори із замовником. Скільки це триватиме – невідомо.
"Треба замінити Шацьку РДА, яка ліквідовується на Ковельську РДА, вона є правонаступником", – пояснює Сергій Карпук.
Таку ж причину затримки Суспільному озвучили і в ОДА. Але, зі слів заступника голови облдержадміністрації Ігоря Чуліпи, роботи з каналізування завершаться до кінця червня і вже в липні домогосподарства навколо озера зможуть під’єднуватись до новозбудованої каналізаційної мережі.
Нагадаємо, на Суспільному Волині триває дводенний марафон "Туристичний Світязь: старт сезону". Як розповіла начальниця метеорологічної станції "Світязь" Руслана Вільнер, озеро, після обміління у 2019 році, знову стало повноводним. Нині рівень води – становить 129 сантиметрів над нулем поста згідно з балтійською системою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яким є офіційний курс валют в Україні на 25 червня
Сьогодні, 09:08
Цього літа у Світязі не буде нової каналізації. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Ковелі продають приміщення під офіси та магазини. ВІДЕООГЛЯД*
Сьогодні, 08:00
ТОП-5 напоїв, якими не можна запивати ліки
Сьогодні, 07:31