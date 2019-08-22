Цього літа у Світязі не буде нової каналізації. ВІДЕО





Про це Сергій Карпук. Тим часом місцеві домогосподарства досі послуговуються вигрібними ямами, стоки з яких потрапляють у озеро.



Проєкт "Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь" мав би бути завершений наприкінці цього літа.



Як і хто будує каналізаційну систему

Зводити сучасну систему каналізування у Шацькій громаді почали ще 2019-го. Нині у селі Світязь досі будують очисні споруди.



Їх будівництво – частина проєкту з покращення екологічної ситуації у Шацькому нацпарку, який реалізовують за гроші Євросоюзу. "У рамках цього проєкту збудовані очисні споруди селища Шацьк, очисні споруди селища Пульмо і Світязь.", – розповідає керівник фірми підрядника Віталій Яльницький.



Блок біологічної очистки очисних споруд Світязя розрахований на 900 метрів кубічних стоків. Нині об'єкт готовий на 90%. "Залишилося поставити саме обладнання, аератори і запустити пускову наладку", – каже підрядник. До кінця місяця робітники планують завершити роботи з гідроізоляції бетонного блоку.



Проєкт каналізування вартує майже 213 мільйонів гривень. 90 % грошей – допомога Європейського Союзу, 10 % - з держбюджету, ці гроші уже освоїли, – розповів голова громади Сергій Карпук.



Відсутність каналізації і екологія

Відсутність каналізування впливає на якість ґрунтових вод, каже директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька: "У кожному подвір’ї знаходяться вигрібні ями. Зараз досить високий рівень ґрунтових вод у нашій місцевості, що стає екологічною небезпекою".



У нацпарку розповіли: у період туристичного сезону істотно змінюється якість води в озері Світязь. "На початку сезону озерну воду з можна пити", – каже Марія Христецька. Після двох туристичних місяців і активного зливу стічних вод якість води змінюється, але до наступного літа Світязь встигає відновитися.



Чому система каналізування досі не працює

У коментарі Суспільному голова громади розповів: проєкт досі не завершили через адміністративну реформу. Нині громада переукладає договори із замовником. Скільки це триватиме – невідомо.



"Треба замінити Шацьку РДА, яка ліквідовується на Ковельську РДА, вона є правонаступником", – пояснює Сергій Карпук.



Таку ж причину затримки Суспільному озвучили і в ОДА. Але, зі слів заступника голови облдержадміністрації Ігоря Чуліпи, роботи з каналізування завершаться до кінця червня і вже в липні домогосподарства навколо озера зможуть під’єднуватись до новозбудованої каналізаційної мережі.





Нагадаємо, на Суспільному Волині триває дводенний марафон "Туристичний Світязь: старт сезону". Як розповіла начальниця метеорологічної станції "Світязь" Руслана Вільнер, озеро, після обміління у 2019 році, знову стало повноводним. Нині рівень води – становить 129 сантиметрів над нулем поста згідно з балтійською системою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Каналізацію у селі Світязь збудували майже на 90 %, але цього літа запустити в роботу її не вдасться.Про це Суспільному розповів голова Шацької громади. Тим часом місцеві домогосподарства досі послуговуються вигрібними ямами, стоки з яких потрапляють у озеро.Проєкт "Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь" мав би бути завершений наприкінці цього літа.Зводити сучасну систему каналізування у Шацькій громаді почали ще 2019-го. Нині у селі Світязь досі будують очисні споруди.Їх будівництво – частина проєкту з покращення екологічної ситуації у Шацькому нацпарку, який реалізовують за гроші Євросоюзу. "У рамках цього проєкту збудовані очисні споруди селища Шацьк, очисні споруди селища Пульмо і Світязь.", – розповідає керівник фірми підрядникаБлок біологічної очистки очисних споруд Світязя розрахований на 900 метрів кубічних стоків. Нині об'єкт готовий на 90%. "Залишилося поставити саме обладнання, аератори і запустити пускову наладку", – каже підрядник. До кінця місяця робітники планують завершити роботи з гідроізоляції бетонного блоку.Проєкт каналізування вартує майже 213 мільйонів гривень. 90 % грошей – допомога Європейського Союзу, 10 % - з держбюджету, ці гроші уже освоїли, – розповів голова громади Сергій Карпук.Відсутність каналізування впливає на якість ґрунтових вод, каже директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька: "У кожному подвір’ї знаходяться вигрібні ями. Зараз досить високий рівень ґрунтових вод у нашій місцевості, що стає екологічною небезпекою".У нацпарку розповіли: у період туристичного сезону істотно змінюється якість води в озері Світязь. "На початку сезону озерну воду з можна пити", – каже Марія Христецька. Після двох туристичних місяців і активного зливу стічних вод якість води змінюється, але до наступного літа Світязь встигає відновитися.У коментарі Суспільному голова громади розповів: проєкт досі не завершили через адміністративну реформу. Нині громада переукладає договори із замовником. Скільки це триватиме – невідомо."Треба замінити Шацьку РДА, яка ліквідовується на Ковельську РДА, вона є правонаступником", – пояснює Сергій Карпук.Таку ж причину затримки Суспільному озвучили і в ОДА. Але, зі слів заступника голови облдержадміністрації Ігоря Чуліпи, роботи з каналізування завершаться до кінця червня і вже в липні домогосподарства навколо озера зможуть під’єднуватись до новозбудованої каналізаційної мережі.Нагадаємо, на Суспільному Волині триває дводенний марафон "Туристичний Світязь: старт сезону". Як розповіла начальниця метеорологічної станції "Світязь" Руслана Вільнер, озеро, після обміління у 2019 році, знову стало повноводним. Нині рівень води – становить 129 сантиметрів над нулем поста згідно з балтійською системою.

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