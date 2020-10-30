Саджанці, велопарковка, хвіртка і тример: на Волині судили злодія «широкого профілю»
24 червень, 23:34
На Волині судили злодія, який не гребував нічим, навіть хвірткою від паркану та саджанцями дерев.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
Уродженець міста залізничників 10 березня таємно викрав розміщену поряд з приміщенням магазину «Пошук» металеву паркувальну велосипедну стійку вартістю 292,80 гривень, а за трохи, цього ж дня, і металеву хвіртку паркану з подвір`я по вулиці Репіна.
У квітні волинянин проник до підсобного приміщення звідки виніс дві металеві бензинові паяльні лампи, електричні подовжувачі, електричний тример марки «STIHL», бензопилу марки «STIHL», сокиру, насос-гідрофор, всього на суму понад 6,6 тисячі гривень.
Встановлено, що чоловік перелізши через паркан на приватне обійстя, викрав кілька десятків саджанців декоративних туй та ялинок, на суму 4830 гривень. А з автомобіля марки «Ніссан» зняв акумулятор та колесо.
Запобіжний захід обвинуваченому у виді тримання під вартою - скасували, звільнивши останнього з під варти в залі суду негайно.
14 квітня злодій–гастролер «попався» правоохоронцям і йому було обрано запобіжний захід - тримання під вартою. У ході судового розгляду обвинувачений визнав вину і просив суворо не карати. А потерпілі в судове засідання не з`явилися, подавши кожен зокрема письмову заяву про розгляд справи у їх відсутності. Претензій до обвинуваченого не висловлювали, а щодо покарання покладалися на розсуд суду.
Суд визнав ковельчанина винним і призначив покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з випробуванням 3 роки. Зарахувати обвинуваченому в строк відбування покарання час утримання під вартою з 14 квітня 2021-го по 18.06.2021 року. Запобіжний захід обвинуваченому у виді тримання під вартою - суд скасував, звільнивши останнього з під варти в залі суду негайно.
З обвинуваченого в дохід держави стягнули процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судово-товарознавчих експертиз в сумі 5066 гривень.
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Про це повідомляє "Волинь-нова".
Уродженець міста залізничників 10 березня таємно викрав розміщену поряд з приміщенням магазину «Пошук» металеву паркувальну велосипедну стійку вартістю 292,80 гривень, а за трохи, цього ж дня, і металеву хвіртку паркану з подвір`я по вулиці Репіна.
У квітні волинянин проник до підсобного приміщення звідки виніс дві металеві бензинові паяльні лампи, електричні подовжувачі, електричний тример марки «STIHL», бензопилу марки «STIHL», сокиру, насос-гідрофор, всього на суму понад 6,6 тисячі гривень.
Встановлено, що чоловік перелізши через паркан на приватне обійстя, викрав кілька десятків саджанців декоративних туй та ялинок, на суму 4830 гривень. А з автомобіля марки «Ніссан» зняв акумулятор та колесо.
Запобіжний захід обвинуваченому у виді тримання під вартою - скасували, звільнивши останнього з під варти в залі суду негайно.
14 квітня злодій–гастролер «попався» правоохоронцям і йому було обрано запобіжний захід - тримання під вартою. У ході судового розгляду обвинувачений визнав вину і просив суворо не карати. А потерпілі в судове засідання не з`явилися, подавши кожен зокрема письмову заяву про розгляд справи у їх відсутності. Претензій до обвинуваченого не висловлювали, а щодо покарання покладалися на розсуд суду.
Суд визнав ковельчанина винним і призначив покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з випробуванням 3 роки. Зарахувати обвинуваченому в строк відбування покарання час утримання під вартою з 14 квітня 2021-го по 18.06.2021 року. Запобіжний захід обвинуваченому у виді тримання під вартою - суд скасував, звільнивши останнього з під варти в залі суду негайно.
З обвинуваченого в дохід держави стягнули процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судово-товарознавчих експертиз в сумі 5066 гривень.
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