ТОП-5 напоїв, якими не можна запивати ліків





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Молоко

Найбільш активно серед усіх рідин з ліками взаємодіє молоко, пише “Фармвестник“. Це пов’язано з тим, що білок казеїноген, розчинений у вигляді кальцієвої солі в рідкій частині молока, під час контакту з шлунковим соком перетворюється нерозчинний казеїнат кальцію. Цей елемент пов’язує багато лікарських речовин, що зменшує їх всмоктуваність і ефективність. Крім того, при запиванні молоком засвоєння антибіотиків тетрациклінового ряду знижується на 20-80%.



Однак деякі препарати, навпаки, потрібно запивати молоком. Це НПЗЗ бутадіон, диклофенак, індометацин, глюкокортикостероїди преднізолон, дексаметазон, резерпін, а також вітамін D та інші жиророзчинні вітаміни (А, Е, К).



Чай

Цей улюблений багатьма напій містить танін і кофеїн, які легко вступають у взаємодію з різними ліками. Наприклад, при запиванні чаєм гірше засвоюються алкалоїди папаверину, платифілін, резерпін, нейролептики аміназин і галоперидол.



Кава

Кава може збільшувати ризик побічних ефектів у поєднанні з препаратами еуфіліну, теофіліну, теоброміну, а також бронхолітичними засобами з групи адреноміметиків. Крім того, кава підсилює дію сечогінних та інсуліну, тому може викликати передозування цих засобів. Також при регулярному вживанні кави знижується ефективність седативних препаратів. Не рекомендується поєднувати каву з прийомом противиразкових засобів, серцевих глікозидів, препаратів заліза.



Солодка газована вода

У складі цих напоїв містяться іони заліза і кальцію, які утворюють важкорозчинні комплекси з азалідами, макролідами, тетрациклінами і лінкозамідами. Це знижує їх ефективність.



Соки

Одним з найнебезпечніших продуктів в поєднанні з ліками є грейпфрутовий сік. Він пригнічує ферментативну активність печінки, а також уповільнює метаболізм, що підвищує ризик передозування. Відзначається, що грейпфрутовий сік краще виключити на весь час лікування. В цілому фахівці рекомендують відмовитися від більшості соків під час лікування препаратами, так як вони чинять негативний вплив при прийомі різного роду ліків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зазвичай пацієнти намагаються приймати ліки строго дотримуючись інструкції або вказівок лікаря. При цьому багато хто забуває про одну деталь. Йдеться про те, чим людина запиває препарати. Фахівці розповіли, які рідини не підходять для цього і можуть викликати неприємні побічні ефекти.Про це йдеться на сторінках UkrHealth Найбільш активно серед усіх рідин з ліками взаємодіє молоко, пише “Фармвестник“. Це пов’язано з тим, що білок казеїноген, розчинений у вигляді кальцієвої солі в рідкій частині молока, під час контакту з шлунковим соком перетворюється нерозчинний казеїнат кальцію. Цей елемент пов’язує багато лікарських речовин, що зменшує їх всмоктуваність і ефективність. Крім того, при запиванні молоком засвоєння антибіотиків тетрациклінового ряду знижується на 20-80%.Однак деякі препарати, навпаки, потрібно запивати молоком. Це НПЗЗ бутадіон, диклофенак, індометацин, глюкокортикостероїди преднізолон, дексаметазон, резерпін, а також вітамін D та інші жиророзчинні вітаміни (А, Е, К).Цей улюблений багатьма напій містить танін і кофеїн, які легко вступають у взаємодію з різними ліками. Наприклад, при запиванні чаєм гірше засвоюються алкалоїди папаверину, платифілін, резерпін, нейролептики аміназин і галоперидол.Кава може збільшувати ризик побічних ефектів у поєднанні з препаратами еуфіліну, теофіліну, теоброміну, а також бронхолітичними засобами з групи адреноміметиків. Крім того, кава підсилює дію сечогінних та інсуліну, тому може викликати передозування цих засобів. Також при регулярному вживанні кави знижується ефективність седативних препаратів. Не рекомендується поєднувати каву з прийомом противиразкових засобів, серцевих глікозидів, препаратів заліза.У складі цих напоїв містяться іони заліза і кальцію, які утворюють важкорозчинні комплекси з азалідами, макролідами, тетрациклінами і лінкозамідами. Це знижує їх ефективність.Одним з найнебезпечніших продуктів в поєднанні з ліками є грейпфрутовий сік. Він пригнічує ферментативну активність печінки, а також уповільнює метаболізм, що підвищує ризик передозування. Відзначається, що грейпфрутовий сік краще виключити на весь час лікування. В цілому фахівці рекомендують відмовитися від більшості соків під час лікування препаратами, так як вони чинять негативний вплив при прийомі різного роду ліків.

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