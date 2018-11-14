У Києві пенсіонерка просила милостиню і поїхала додому на таксі. ВІДЕО





Очевидець записав жінку на відео, коли вона грузила в машину сумки. Кадри опубліковані в Facebook-спільноті «Київ Оперативний», - пише



"Йду в магазин і бачу, стоїть бабуся з возом і кульками, просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео. Касир з Новуса сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. Зі слів касира - 900 гривень на день на покупках вона має, а то якщо пощастить і більше. Плюс те, що небайдужі люди дають», - розповів автор відео.



На кадрах можна бачити, що чоловік намагається присоромити пенсіонерку. Але та зовсім не зніяковіла і у відповідь дорікнула чоловіку через його "жадібність".



У коментарях користувачі стверджують, що ця жінка давно промишляє жебрацтвом, її бачили і в інших супермаркетах.

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