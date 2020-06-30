Усі – унікальні: на яких озерах радить відпочити директорка Шацького нацпарку. ВІДЕО

Директорка Шацького національного природного паркунайпривабливішими для туристів вважає озера Світязь, Пісочне, Люцимир, Луки-Перемут, Пулемецьке, Кримне.Про це вона сказала у програмі «По дорозі» на 12 каналі 23 червня.«У національному парку - 23 озера, і всі просто унікальні. Кожне зі своєю родзинкою. Але для туриста, я думаю, найпривабливіші Світязь, Пісочне, Люцимер, Луки-Перемут, Пулемецьке», – стверджує Марія Христецька.Також вона рекомендує озеро Кримне.«Отам своя енергетика. Там є острів, який знаходиться серед озера. Площа острова – 1 гектар. На ньому такі чудодійні дуби ростуть! У нас взагалі дуби це рідкість, бо пісок. Головна порода – це сосна. А це на острові. Ну це унікально», – каже директорка парку.