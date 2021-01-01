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На Рівненщині поліцейські із Закарпаття на смерть збили пішохода

На Рівненщині поліцейські із Закарпаття на смерть збили пішохода
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 червня, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Городище Рівненського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Попередньо встановили, що 29-річний житель Закарпатської області, керуючи службовим автомобілем «Toyota Prius», допустив наїзд на місцевого жителя, 1960 року народження, який раптово почав перетинати проїзну частину у невстановленому місці. Правоохоронці відразу викликали «швидку» та поліцейських. Пішохода госпіталізували в лікарню, де він згодом помер.

У службовому автомобілі перебували поліцейські ГУНП в Закарпатській області, які поверталися із відрядження. Відповідно до результатів освідування працівники поліції не перебували у стані сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють механізм та обставини автопригоди. Кримінальне провадження за фактом ДТП розслідуватимуть слідчі ДБР.



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Теги: ДТП, загибель, Рівненщина
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