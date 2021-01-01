На Рівненщині поліцейські із Закарпаття на смерть збили пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 червня, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Городище Рівненського району.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.Попередньо встановили, що 29-річний житель Закарпатської області, керуючи службовим автомобілем «Toyota Prius», допустив наїзд на місцевого жителя, 1960 року народження, який раптово почав перетинати проїзну частину у невстановленому місці. Правоохоронці відразу викликали «швидку» та поліцейських. Пішохода госпіталізували в лікарню, де він згодом помер.У службовому автомобілі перебували поліцейські ГУНП в Закарпатській області, які поверталися із відрядження. Відповідно до результатів освідування працівники поліції не перебували у стані сп’яніння.Правоохоронці встановлюють механізм та обставини автопригоди. Кримінальне провадження за фактом ДТП розслідуватимуть слідчі ДБР.