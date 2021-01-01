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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нових заражених

Коронавірус на Волині: де виявили нових заражених
За минулу добу на Волині зареєстрували 19 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Так, нові випадки виявили:

Луцький район – 7 хворих:

Луцька ТГ – 4
Рожищенська ТГ – 1
Торчинська ТГ – 2

Володимир-Волинський район – 3 хворих:

Павлівська ТГ – 3

Камінь-Каширський район – 3 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 6 хворих:

Заболотівська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 3
Люблинецька ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 1.

Усього станом на 25 червня в області зареєстрували 62 095 випадків.

Одужало – 60 424 особи (за останню добу – 78).

Летальні випадки – 1193 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).

Методом ПЛР всього обстежили 253946 осіб, за останню добу – 328 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика
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