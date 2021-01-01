Коронавірус на Волині: де виявили нових заражених





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Так, нові випадки виявили:



Луцький район – 7 хворих:



Луцька ТГ – 4

Рожищенська ТГ – 1

Торчинська ТГ – 2



Володимир-Волинський район – 3 хворих:



Павлівська ТГ – 3



Камінь-Каширський район – 3 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 2

Маневицька ТГ – 1

Ковельський район – 6 хворих:



Заболотівська ТГ – 1

Ковельська ТГ – 3

Люблинецька ТГ – 1

Ратнівська ТГ – 1.



Усього станом на 25 червня в області зареєстрували 62 095 випадків.



Одужало – 60 424 особи (за останню добу – 78).



Летальні випадки – 1193 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).



Методом ПЛР всього обстежили 253946 осіб, за останню добу – 328 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 19 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Так, нові випадки виявили:Луцький район – 7 хворих:Луцька ТГ – 4Рожищенська ТГ – 1Торчинська ТГ – 2Володимир-Волинський район – 3 хворих:Павлівська ТГ – 3Камінь-Каширський район – 3 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 2Маневицька ТГ – 1Ковельський район – 6 хворих:Заболотівська ТГ – 1Ковельська ТГ – 3Люблинецька ТГ – 1Ратнівська ТГ – 1.Усього станом на 25 червня в області зареєстрували 62 095 випадків.Одужало – 60 424 особи (за останню добу – 78).Летальні випадки – 1193 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).Методом ПЛР всього обстежили 253946 осіб, за останню добу – 328 осіб.

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