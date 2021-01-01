Коронавірус на Волині: де виявили нових заражених
Сьогодні, 10:04
За минулу добу на Волині зареєстрували 19 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Так, нові випадки виявили:
Луцький район – 7 хворих:
Луцька ТГ – 4
Рожищенська ТГ – 1
Торчинська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Павлівська ТГ – 3
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 6 хворих:
Заболотівська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 3
Люблинецька ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 1.
Усього станом на 25 червня в області зареєстрували 62 095 випадків.
Одужало – 60 424 особи (за останню добу – 78).
Летальні випадки – 1193 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).
Методом ПЛР всього обстежили 253946 осіб, за останню добу – 328 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Так, нові випадки виявили:
Луцький район – 7 хворих:
Луцька ТГ – 4
Рожищенська ТГ – 1
Торчинська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Павлівська ТГ – 3
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 6 хворих:
Заболотівська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 3
Люблинецька ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 1.
Усього станом на 25 червня в області зареєстрували 62 095 випадків.
Одужало – 60 424 особи (за останню добу – 78).
Летальні випадки – 1193 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).
Методом ПЛР всього обстежили 253946 осіб, за останню добу – 328 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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