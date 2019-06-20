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Активний відпочинок за містом: під Луцьком відбудеться «День відкритої води»

Активний відпочинок за містом: під Луцьком відбудеться «День відкритої води»
Цієї неділі, 27 червня, у селі Гаразджа на території табору «Сонячний» відбудеться «День відкритої води».

Це яскравий, масовий захід для дітей та молоді туристично-краєзнавчого спрямування. Протягом дня діятимуть різноманітні локації, турніри, майстер-класи, а головна родзинка «Дня відкритої води» - байдарки, повідомляють організатори.

В програмі:

• Катання і змагання на байдарках
• Турнір з пляжного волейболу
• Туристсько-краєзнавчий квест
• Майстер-клас з скелелазіння
• Турнір з настільного тенісу
• Майстер-клас з велосипедного туризму
• Виставка стрілецької зброї від Козацького братства
• Майстер-клас з гончарства
• Квест «Таємниці лісу»
• Солодке частування для всіх охочих.

Відкриття о 12:00. Запис на локацію/турнір/змагання, що сподобалися – безпосередньо на місці. Турніри будуть починатись в різний час.

Мета заходу: показати, що позашкілля – це цікаве та потрібне явище для проведення дитячого та юнацького дозвілля.Також відкриті заходи – це безпосередня демонстрація роботи Центру за напрямками. Разом з тим, кожен учасник, якому сподобаються такі активності – з вересня матиме змогу піти на гурток тематичного спрямування від ЦНПВТК, адже гурткова мережа є досить розгалуженою по області.

Подібні заходи плануються періодично впродовж літа по території Волинської області в рамках популяризації позашкілля і розвитку національно-патріотичного та туристсько-краєзнавчого напрямку.

Організатор: Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради за підтримки депутата Верховної ради України Вячеслава Рубльова та депутатів Підгайцівської ОТГ Миколи Господарика та В'ячеслава Разумовського.

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Теги: купання, Гаразджа, вода
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