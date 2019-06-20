Активний відпочинок за містом: під Луцьком відбудеться «День відкритої води»
Сьогодні, 11:09
Цієї неділі, 27 червня, у селі Гаразджа на території табору «Сонячний» відбудеться «День відкритої води».
Це яскравий, масовий захід для дітей та молоді туристично-краєзнавчого спрямування. Протягом дня діятимуть різноманітні локації, турніри, майстер-класи, а головна родзинка «Дня відкритої води» - байдарки, повідомляють організатори.
В програмі:
• Катання і змагання на байдарках
• Турнір з пляжного волейболу
• Туристсько-краєзнавчий квест
• Майстер-клас з скелелазіння
• Турнір з настільного тенісу
• Майстер-клас з велосипедного туризму
• Виставка стрілецької зброї від Козацького братства
• Майстер-клас з гончарства
• Квест «Таємниці лісу»
• Солодке частування для всіх охочих.
Відкриття о 12:00. Запис на локацію/турнір/змагання, що сподобалися – безпосередньо на місці. Турніри будуть починатись в різний час.
Мета заходу: показати, що позашкілля – це цікаве та потрібне явище для проведення дитячого та юнацького дозвілля.Також відкриті заходи – це безпосередня демонстрація роботи Центру за напрямками. Разом з тим, кожен учасник, якому сподобаються такі активності – з вересня матиме змогу піти на гурток тематичного спрямування від ЦНПВТК, адже гурткова мережа є досить розгалуженою по області.
Подібні заходи плануються періодично впродовж літа по території Волинської області в рамках популяризації позашкілля і розвитку національно-патріотичного та туристсько-краєзнавчого напрямку.
Організатор: Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради за підтримки депутата Верховної ради України Вячеслава Рубльова та депутатів Підгайцівської ОТГ Миколи Господарика та В'ячеслава Разумовського.
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Це яскравий, масовий захід для дітей та молоді туристично-краєзнавчого спрямування. Протягом дня діятимуть різноманітні локації, турніри, майстер-класи, а головна родзинка «Дня відкритої води» - байдарки, повідомляють організатори.
В програмі:
• Катання і змагання на байдарках
• Турнір з пляжного волейболу
• Туристсько-краєзнавчий квест
• Майстер-клас з скелелазіння
• Турнір з настільного тенісу
• Майстер-клас з велосипедного туризму
• Виставка стрілецької зброї від Козацького братства
• Майстер-клас з гончарства
• Квест «Таємниці лісу»
• Солодке частування для всіх охочих.
Відкриття о 12:00. Запис на локацію/турнір/змагання, що сподобалися – безпосередньо на місці. Турніри будуть починатись в різний час.
Мета заходу: показати, що позашкілля – це цікаве та потрібне явище для проведення дитячого та юнацького дозвілля.Також відкриті заходи – це безпосередня демонстрація роботи Центру за напрямками. Разом з тим, кожен учасник, якому сподобаються такі активності – з вересня матиме змогу піти на гурток тематичного спрямування від ЦНПВТК, адже гурткова мережа є досить розгалуженою по області.
Подібні заходи плануються періодично впродовж літа по території Волинської області в рамках популяризації позашкілля і розвитку національно-патріотичного та туристсько-краєзнавчого напрямку.
Організатор: Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради за підтримки депутата Верховної ради України Вячеслава Рубльова та депутатів Підгайцівської ОТГ Миколи Господарика та В'ячеслава Разумовського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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