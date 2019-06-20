Активний відпочинок за містом: під Луцьком відбудеться «День відкритої води»

Цієї неділі, 27 червня, у селі Гаразджа на території табору «Сонячний» відбудеться «День відкритої води».Це яскравий, масовий захід для дітей та молоді туристично-краєзнавчого спрямування. Протягом дня діятимуть різноманітні локації, турніри, майстер-класи, а головна родзинка «Дня відкритої води» - байдарки, повідомляють організатори.В програмі:• Катання і змагання на байдарках• Турнір з пляжного волейболу• Туристсько-краєзнавчий квест• Майстер-клас з скелелазіння• Турнір з настільного тенісу• Майстер-клас з велосипедного туризму• Виставка стрілецької зброї від Козацького братства• Майстер-клас з гончарства• Квест «Таємниці лісу»• Солодке частування для всіх охочих.Відкриття о 12:00. Запис на локацію/турнір/змагання, що сподобалися – безпосередньо на місці. Турніри будуть починатись в різний час.Мета заходу: показати, що позашкілля – це цікаве та потрібне явище для проведення дитячого та юнацького дозвілля.Також відкриті заходи – це безпосередня демонстрація роботи Центру за напрямками. Разом з тим, кожен учасник, якому сподобаються такі активності – з вересня матиме змогу піти на гурток тематичного спрямування від ЦНПВТК, адже гурткова мережа є досить розгалуженою по області.Подібні заходи плануються періодично впродовж літа по території Волинської області в рамках популяризації позашкілля і розвитку національно-патріотичного та туристсько-краєзнавчого напрямку.Організатор: Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради за підтримки депутата Верховної ради України Вячеслава Рубльова та депутатів Підгайцівської ОТГ Миколи Господарика та В'ячеслава Разумовського.