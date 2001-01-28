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На Волині розшукують безвісти зниклу 20-річну дівчину

На Волині розшукують безвісти зниклу 20-річну дівчину
Володимир-Волинський районний відділ поліції розшукує Книш Богдану Ростиславівну, 28.01.2001 р.н.

Про це повідомляє "Буг".

Зазначають, що дівчина довгий час не виходить на зв’язок.

Усіх небайдужих просять, якщо вам відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, телефонувати за номерами: 063 466 10 66 або 050 207 72 00.

На Волині розшукують безвісти зниклу 20-річну дівчину

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Теги: Володимир-Волинський район, розшук, дівчина
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