На Волині розшукують безвісти зниклу 20-річну дівчину

Книш Богдану Ростиславівну, 28.01.2001 р.н.



Про це повідомляє



Зазначають, що дівчина довгий час не виходить на зв’язок.



Усіх небайдужих просять, якщо вам відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, телефонувати за номерами: 063 466 10 66 або 050 207 72 00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський районний відділ поліції розшукує, 28.01.2001 р.н.Про це повідомляє "Буг". Зазначають, що дівчина довгий час не виходить на зв’язок.Усіх небайдужих просять, якщо вам відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, телефонувати за номерами:або

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