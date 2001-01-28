На Волині розшукують безвісти зниклу 20-річну дівчину. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:26
Володимир-Волинський районний відділ поліції розшукує Книш Богдану Ростиславівну, 28.01.2001 р.н.
Про це повідомляє "Буг".
Зазначають, що дівчина довгий час не виходить на зв’язок.
Усіх небайдужих просять, якщо вам відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, телефонувати за номерами: 063 466 10 66 або 050 207 72 00.
ОНОВЛЕНО
Станом на 13:40 дівчинку розшукали. Якк інформують правоохоронці, із нею все добре. Жертвою будь-якого злочину не стала.
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Про це повідомляє "Буг".
Зазначають, що дівчина довгий час не виходить на зв’язок.
Усіх небайдужих просять, якщо вам відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, телефонувати за номерами: 063 466 10 66 або 050 207 72 00.
ОНОВЛЕНО
Станом на 13:40 дівчинку розшукали. Якк інформують правоохоронці, із нею все добре. Жертвою будь-якого злочину не стала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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