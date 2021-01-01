Аварія на Волині: зіткнулися автобус та легковик. ФОТО





Про це



Як інформують очевидці, автобус здійснював поворот ліворуч із вулиці Шахтарської на бульвар Шевченка. Повернувши, йому заважала припаркована неподалік перехрестя автівка, яку водій автобуса об’їждав.



В цей момент по бульвару Шевченка на зустріч їхав легковик Opel, відбулось зіткнення.



Постраждалих внаслідок ДТП немає, транспортні засоби зазнали механічні ушкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-го червня на бульварі Шевченка у Нововолинську трапилась ДТП за участю легковика та автобуса.Про це "Бугу" повідомили свідки аварії.Як інформують очевидці, автобус здійснював поворот ліворуч із вулиці Шахтарської на бульвар Шевченка. Повернувши, йому заважала припаркована неподалік перехрестя автівка, яку водій автобуса об’їждав.В цей момент по бульвару Шевченка на зустріч їхав легковик Opel, відбулось зіткнення.Постраждалих внаслідок ДТП немає, транспортні засоби зазнали механічні ушкодження.

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