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У Луцьку посеред вулиці затримали хлопця з наркотиками

У Луцьку посеред вулиці затримали хлопця з наркотиками
Луцькі ТОРівці виявили у 18-річного хлопця наркотичну речовину.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Зазначають, вчора, 24 червня, близько 20-ї години, патрулюючи вулицею Іови Кондзелевича, патрульні із роти тактико-оперативного реагування виявили чоловіка.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до 18-річного чоловіка превентивний поліцейський захід - поверхневу перевірку. Під час якої в останнього виявили поліетиленовий пакет з речовиною блакитного кольору, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП та забезпечили охорону місця події.

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Теги: Луцьк, наркотики, патрульні
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