У Луцьку посеред вулиці затримали хлопця з наркотиками





Про це



Зазначають, вчора, 24 червня, близько 20-ї години, патрулюючи вулицею Іови Кондзелевича, патрульні із роти тактико-оперативного реагування виявили чоловіка.



Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до 18-річного чоловіка превентивний поліцейський захід - поверхневу перевірку. Під час якої в останнього виявили поліетиленовий пакет з речовиною блакитного кольору, ззовні схожою на наркотичну.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП та забезпечили охорону місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі ТОРівці виявили у 18-річного хлопця наркотичну речовину.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Зазначають, вчора, 24 червня, близько 20-ї години, патрулюючи вулицею Іови Кондзелевича, патрульні із роти тактико-оперативного реагування виявили чоловіка.Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до 18-річного чоловіка превентивний поліцейський захід - поверхневу перевірку. Під час якої в останнього виявили поліетиленовий пакет з речовиною блакитного кольору, ззовні схожою на наркотичну.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП та забезпечили охорону місця події.

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