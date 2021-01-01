У Луцьку посеред вулиці затримали хлопця з наркотиками
Сьогодні, 11:52
Луцькі ТОРівці виявили у 18-річного хлопця наркотичну речовину.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Зазначають, вчора, 24 червня, близько 20-ї години, патрулюючи вулицею Іови Кондзелевича, патрульні із роти тактико-оперативного реагування виявили чоловіка.
Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до 18-річного чоловіка превентивний поліцейський захід - поверхневу перевірку. Під час якої в останнього виявили поліетиленовий пакет з речовиною блакитного кольору, ззовні схожою на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП та забезпечили охорону місця події.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Зазначають, вчора, 24 червня, близько 20-ї години, патрулюючи вулицею Іови Кондзелевича, патрульні із роти тактико-оперативного реагування виявили чоловіка.
Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до 18-річного чоловіка превентивний поліцейський захід - поверхневу перевірку. Під час якої в останнього виявили поліетиленовий пакет з речовиною блакитного кольору, ззовні схожою на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП та забезпечили охорону місця події.
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