У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО
Сьогодні, 12:10
ДТП за участю легковика Mazda та тролейбуса сталася вранці 25 червня на вулиці Дубнівській у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, водійка легковика повертала з вулиці Дубнівської на Глушець, об’їжджаючи тролейбус, який рушив із зупинки.
Відтак відбулося зіткнення двох транспортних засобів.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, водійка легковика повертала з вулиці Дубнівської на Глушець, об’їжджаючи тролейбус, який рушив із зупинки.
Відтак відбулося зіткнення двох транспортних засобів.
Деталі – згодом.
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