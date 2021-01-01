вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО

У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО
ДТП за участю легковика Mazda та тролейбуса сталася вранці 25 червня на вулиці Дубнівській у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків, водійка легковика повертала з вулиці Дубнівської на Глушець, об’їжджаючи тролейбус, який рушив із зупинки.

Відтак відбулося зіткнення двох транспортних засобів.

Деталі – згодом.

У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО
У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО
У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, тролейбус, легковик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уродженець Волині зґвалтував на Хмельниччині 12-річну дівчинку
Сьогодні, 12:49
На Волині мотоцикліст злетів у кювет
Сьогодні, 12:30
У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО
Сьогодні, 12:10
У Луцьку посеред вулиці затримали хлопця з наркотиками
Сьогодні, 11:52
Аварія на Волині: зіткнулися автобус та легковик. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Схожі новини
Водійку тролейбуса, яка у Луцьку п'яною врізалася у паркан та втекла, звільнять. ВІДЕО Водійку тролейбуса, яка у Луцьку п'яною врізалася у паркан та втекла, звільнять. ВІДЕО
16 червень, 17:58
У Луцьку п'яна водійка тролейбуса врізалась у паркан і втекла з місця аварії. ФОТО У Луцьку п'яна водійка тролейбуса врізалась у паркан і втекла з місця аварії. ФОТО
16 червень, 10:56
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія за участю легковика та вантажівки. ФОТО На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія за участю легковика та вантажівки. ФОТО
08 червень, 13:47
Аварія за участю тролейбуса та маршрутки у Луцьку: деталі ДТП Аварія за участю тролейбуса та маршрутки у Луцьку: деталі ДТП
03 червень, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уродженець Волині зґвалтував на Хмельниччині 12-річну дівчинку
Сьогодні, 12:49
 0
На Волині мотоцикліст злетів у кювет
Сьогодні, 12:30
 0
У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку посеред вулиці затримали хлопця з наркотиками
Сьогодні, 11:52
 0
Аварія на Волині: зіткнулися автобус та легковик. ФОТО
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8