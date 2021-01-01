У Луцьку сталася ДТП за участю тролейбуса та легковика. ФОТО





Про це



Зі слів свідків, водійка легковика повертала з вулиці Дубнівської на Глушець, об’їжджаючи тролейбус, який рушив із зупинки.



Відтак відбулося зіткнення двох транспортних засобів.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю легковика Mazda та тролейбуса сталася вранці 25 червня на вулиці Дубнівській у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків, водійка легковика повертала з вулиці Дубнівської на Глушець, об’їжджаючи тролейбус, який рушив із зупинки.Відтак відбулося зіткнення двох транспортних засобів.Деталі – згодом.

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