З Ковеля до столиці курсуватиме додатковий поїзд на святкові вихідні





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Отже, плануючи вихідні, зауважте, що є такі додаткові можливості дістатися поїздом до потрібного міста:



Поїзд № 197/198 Київ — Ковель відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27.



Поїзд № 207/208 Ужгород — Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно зі столиці можна буде дістатися поїздом № 239/240 Київ — Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58.



Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15.



Поїзд № 249/250 Київ — Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) — 24 та 28 червня о 19:15.



Поїзд № 767/768 Київ — Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону — 27 та 28 червня о 05:26.



Поїзд № 223/224 Київ — Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ — Одеса.



Поїзд № 222/221 Одеса — Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50.



Поїзд № 124/123 Київ — Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки — 26 та 28 червня о 17:40.



Більше інформації щодо розкладу руху поїздів можна отримати





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня.Про це йдеться на сайті АТ "Укрзалізниці". Отже, плануючи вихідні, зауважте, що є такі додаткові можливості дістатися поїздом до потрібного міста:відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27.Поїзд № 207/208 Ужгород — Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно зі столиці можна буде дістатися поїздом № 239/240 Київ — Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58.Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15.Поїзд № 249/250 Київ — Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) — 24 та 28 червня о 19:15.Поїзд № 767/768 Київ — Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону — 27 та 28 червня о 05:26.Поїзд № 223/224 Київ — Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ — Одеса.Поїзд № 222/221 Одеса — Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50.Поїзд № 124/123 Київ — Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки — 26 та 28 червня о 17:40.Більше інформації щодо розкладу руху поїздів можна отримати тут.

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