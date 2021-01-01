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З Ковеля до столиці курсуватиме додатковий поїзд на святкові вихідні

З Ковеля до столиці курсуватиме додатковий поїзд на святкові вихідні
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня.

Про це йдеться на сайті АТ "Укрзалізниці".

Отже, плануючи вихідні, зауважте, що є такі додаткові можливості дістатися поїздом до потрібного міста:

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27.

Поїзд № 207/208 Ужгород — Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно зі столиці можна буде дістатися поїздом № 239/240 Київ — Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58.

Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15.

Поїзд № 249/250 Київ — Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) — 24 та 28 червня о 19:15.

Поїзд № 767/768 Київ — Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону — 27 та 28 червня о 05:26.

Поїзд № 223/224 Київ — Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ — Одеса.

Поїзд № 222/221 Одеса — Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50.

Поїзд № 124/123 Київ — Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки — 26 та 28 червня о 17:40.

Більше інформації щодо розкладу руху поїздів можна отримати тут.


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Теги: Укрзалізниця, додаткові поїзди, святкові вихідні
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