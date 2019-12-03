Волинь отримала 18 новеньких «швидких»: куди вони поїдуть. ФОТО
Сьогодні, 21:35
На Волинь передали 18 автомобілів екстреної медичної допомоги.
Урочисте вручення ключів від новеньких «швидких» за участі голови обласної ради Григорія Недопада, директора комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради Володимира Шмаля, заступниці Луцького міського голови Ірини Чебелюк, заступниці голови ОДА Людмили Тимощук, митрополита Луцького і Волинського Михаїла, помічників народних депутатів відбулося 25 червня, повідомляє Волиньрада.
За словами Володимира Шмаля, за кошти Національної служби здоров’я України КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради були закуплені 14 нових санітарних автомобілів марки «Volkswagen Crafter», з них 4 автомобілі типу – С, 10 автомобілів типу – В, та за кошти
Державного підприємства «Медичні закупівлі України» було закуплено 4 нових санітарних автомобілів марки «Citroen Jumper» типу – С. Зокрема, 6 автомобілів надійдуть у Луцьке міське відділення ЕМД №1, з них 1 автомобіль - в пункт Торчин; 6 автомобілів - у Луцьке міське відділення ЕМД №2; 3 автомобілі - у відділ медицини катастроф; 1 автомобіль - у Любомльське відділення ЕМД пункт Шацьк; 1 автомобіль - у Ковельське відділення ЕМД пункт Голоби та 1 автомобіль - у Нововолинське відділення ЕМД пункт Іваничі.
«В 2020 році були придбані 16 автомобілів, 6 – в січні 2021 року і сьогодні ми розподіляємо 18 автомобілів. Це подія для нас і це значно покращить технічне забезпечення наших бригад, - зазначив Володимир Шмаль. – Дійсно, тут європейська апаратура, є не тільки все для того, аби рятувати пацієнтів, але і для того, аби транспортувати їх на довгі дистанції».
Так, новенькі "швидкі" обладнані системою подачі кисню, апаратами штучної вентиляції легень, дефібриляторами, електрокардіографами, автономним обігрівом та сучасною апаратурою відповідно до Європейських стандартів.
«Надзвичайно приємно те, коли на вулицях нашого міста і в області ми бачимо як на виклик їдуть сучасні швидкі. Від того, наскільки вони обладнані залежить якість надання медичної допомоги і життя наших краян, - зазначив Григорій Недопад. - Я впевнений, що це не останні автомобілі, які прийдуть на Волинь і якими будуть забезпечені пункти екстреної медичної допомоги».
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Урочисте вручення ключів від новеньких «швидких» за участі голови обласної ради Григорія Недопада, директора комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради Володимира Шмаля, заступниці Луцького міського голови Ірини Чебелюк, заступниці голови ОДА Людмили Тимощук, митрополита Луцького і Волинського Михаїла, помічників народних депутатів відбулося 25 червня, повідомляє Волиньрада.
За словами Володимира Шмаля, за кошти Національної служби здоров’я України КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради були закуплені 14 нових санітарних автомобілів марки «Volkswagen Crafter», з них 4 автомобілі типу – С, 10 автомобілів типу – В, та за кошти
Державного підприємства «Медичні закупівлі України» було закуплено 4 нових санітарних автомобілів марки «Citroen Jumper» типу – С. Зокрема, 6 автомобілів надійдуть у Луцьке міське відділення ЕМД №1, з них 1 автомобіль - в пункт Торчин; 6 автомобілів - у Луцьке міське відділення ЕМД №2; 3 автомобілі - у відділ медицини катастроф; 1 автомобіль - у Любомльське відділення ЕМД пункт Шацьк; 1 автомобіль - у Ковельське відділення ЕМД пункт Голоби та 1 автомобіль - у Нововолинське відділення ЕМД пункт Іваничі.
«В 2020 році були придбані 16 автомобілів, 6 – в січні 2021 року і сьогодні ми розподіляємо 18 автомобілів. Це подія для нас і це значно покращить технічне забезпечення наших бригад, - зазначив Володимир Шмаль. – Дійсно, тут європейська апаратура, є не тільки все для того, аби рятувати пацієнтів, але і для того, аби транспортувати їх на довгі дистанції».
Так, новенькі "швидкі" обладнані системою подачі кисню, апаратами штучної вентиляції легень, дефібриляторами, електрокардіографами, автономним обігрівом та сучасною апаратурою відповідно до Європейських стандартів.
«Надзвичайно приємно те, коли на вулицях нашого міста і в області ми бачимо як на виклик їдуть сучасні швидкі. Від того, наскільки вони обладнані залежить якість надання медичної допомоги і життя наших краян, - зазначив Григорій Недопад. - Я впевнений, що це не останні автомобілі, які прийдуть на Волинь і якими будуть забезпечені пункти екстреної медичної допомоги».
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