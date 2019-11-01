Уродженець Волині зґвалтував на Хмельниччині 12-річну дівчинку





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Сьогодні, 25 червня, Хмельницький міськрайонний суд взяв підозрюваного під варту без можливості внесення застави.



Про подію до поліції повідомила матір дівчинки. Як з’ясували правоохоронці, зловмисник підстеріг дитину посеред дня неподалік її будинку та, застосувавши фізичну силу і погрози, зґвалтував.



Поліцейські розшукали і затримали чоловіка того ж дня. Слідчі ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.



На період досудового розслідування Хмельницький міськрайонний суд взяв чоловіка під варту без можливості внесення застави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями працівники поліції затримали 45-річного уродженця Волинської області, який, застосувавши фізичне насильство, зґвалтував 12-річну дівчинку.Про це повідомляє Нацполіція у Хмельницькій області. Сьогодні, 25 червня, Хмельницький міськрайонний суд взяв підозрюваного під варту без можливості внесення застави.Про подію до поліції повідомила матір дівчинки. Як з’ясували правоохоронці, зловмисник підстеріг дитину посеред дня неподалік її будинку та, застосувавши фізичну силу і погрози, зґвалтував.Поліцейські розшукали і затримали чоловіка того ж дня. Слідчі ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.На період досудового розслідування Хмельницький міськрайонний суд взяв чоловіка під варту без можливості внесення застави.

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