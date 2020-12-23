У небі над Луцьком літав унікальний винищувач. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
У середу, 23 червня, в числі 12 легких фронтових винищувачів МіГ-29 і навчально-бойових винищувачів МіГ-29УБ на Луцький військовий аеродром уперше завітав унікальний легкий фронтовий винищувач МіГ-29 з бортовим номером "03".
Про це повідомляють на сторінці «Організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький аероклуб «Крила Волині» у фейсбуці.
Він - зі складу 40-ї бригади тактичної авіації м.Васильків (аеродром Васильків у Київській області), пофарбований замість стандартного сірого піксельного камуфляжа в кольори української авіаційної групи вищого пілотажа "Українські соколи", яка була сформована в 1995 році, а розформована в 2002 році після жахливої Скнилівської трагедії.
Цей борт ніколи не входив до складу цієї пілотажної групи та був пофарбований в її кольори в пам'ять про неї.
На внутрішніх крилевих вузлах підвіски цього літака підвішені два блока Б-8М1 з некерованими авіаційними ракетами С-8 класу "повітря - поверхня" калібра 80 міліметрів. А на підфюзеляжному вузлі підвіски між гондолами турбореактивних двигунів цього літака підвішений підвісний паливний бак ємністю 1520 літрів.
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Про це повідомляють на сторінці «Організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький аероклуб «Крила Волині» у фейсбуці.
Він - зі складу 40-ї бригади тактичної авіації м.Васильків (аеродром Васильків у Київській області), пофарбований замість стандартного сірого піксельного камуфляжа в кольори української авіаційної групи вищого пілотажа "Українські соколи", яка була сформована в 1995 році, а розформована в 2002 році після жахливої Скнилівської трагедії.
Цей борт ніколи не входив до складу цієї пілотажної групи та був пофарбований в її кольори в пам'ять про неї.
На внутрішніх крилевих вузлах підвіски цього літака підвішені два блока Б-8М1 з некерованими авіаційними ракетами С-8 класу "повітря - поверхня" калібра 80 міліметрів. А на підфюзеляжному вузлі підвіски між гондолами турбореактивних двигунів цього літака підвішений підвісний паливний бак ємністю 1520 літрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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