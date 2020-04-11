На одній із найстаріших шкіл Луцька сиплеться фасад: закликають відремонтувати

Тарас Шкітер звернувся до керівництва міської ради з пропозицією відремонтувати фасад однієї з найстаріших шкіл міста.



Про це депутат написав у фейсбуці, передає



Зі слів Тараса Шкітера, він зустрівся із директором Луцького НВК № 7 із природничим спрямуванням Нілою Карюк, яка розповіла, що ліцей давно потребує ремонту, особливо його фасад.



"Це одна із найстаріших загальноосвітніх шкіл міста, яка заснована ще у 1946 році. І виглядає вона, на жаль, на свій вік", – зауважив депутат.



Фасад навчального закладу викладений ще радянською плиткою, яка у багатьох місцях відвалюється, що потенційно небезпечно для учнів, вчителів, батьків та персоналу школи.



"Вона буквально може впасти на голову", – зазначив обранець громади.



Цього року школа відзначає ювілей – восени її виповниться 75 років. Тож відремонтований фасад будівлі, на думку Тараса Шкітера, буде найкращим подарунком для школярів і вчительського колективу. Саме тому він підготував та надіслав депутатське звернення до керівництва міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" у Луцькрадізвернувся до керівництва міської ради з пропозицією відремонтувати фасад однієї з найстаріших шкіл міста.Про це депутат написав у фейсбуці, передає ІА "Конкурент". Зі слів Тараса Шкітера, він зустрівся із директором Луцького НВК № 7 із природничим спрямуванням, яка розповіла, що ліцей давно потребує ремонту, особливо його фасад."Це одна із найстаріших загальноосвітніх шкіл міста, яка заснована ще у 1946 році. І виглядає вона, на жаль, на свій вік", – зауважив депутат.Фасад навчального закладу викладений ще радянською плиткою, яка у багатьох місцях відвалюється, що потенційно небезпечно для учнів, вчителів, батьків та персоналу школи."Вона буквально може впасти на голову", – зазначив обранець громади.Цього року школа відзначає ювілей – восени її виповниться 75 років. Тож відремонтований фасад будівлі, на думку Тараса Шкітера, буде найкращим подарунком для школярів і вчительського колективу. Саме тому він підготував та надіслав депутатське звернення до керівництва міської ради.

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