На одній із найстаріших шкіл Луцька сиплеться фасад: закликають відремонтувати
Сьогодні, 13:47
Голова фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" у Луцькраді Тарас Шкітер звернувся до керівництва міської ради з пропозицією відремонтувати фасад однієї з найстаріших шкіл міста.
Про це депутат написав у фейсбуці, передає ІА "Конкурент".
Зі слів Тараса Шкітера, він зустрівся із директором Луцького НВК № 7 із природничим спрямуванням Нілою Карюк, яка розповіла, що ліцей давно потребує ремонту, особливо його фасад.
"Це одна із найстаріших загальноосвітніх шкіл міста, яка заснована ще у 1946 році. І виглядає вона, на жаль, на свій вік", – зауважив депутат.
Фасад навчального закладу викладений ще радянською плиткою, яка у багатьох місцях відвалюється, що потенційно небезпечно для учнів, вчителів, батьків та персоналу школи.
"Вона буквально може впасти на голову", – зазначив обранець громади.
Цього року школа відзначає ювілей – восени її виповниться 75 років. Тож відремонтований фасад будівлі, на думку Тараса Шкітера, буде найкращим подарунком для школярів і вчительського колективу. Саме тому він підготував та надіслав депутатське звернення до керівництва міської ради.
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Про це депутат написав у фейсбуці, передає ІА "Конкурент".
Зі слів Тараса Шкітера, він зустрівся із директором Луцького НВК № 7 із природничим спрямуванням Нілою Карюк, яка розповіла, що ліцей давно потребує ремонту, особливо його фасад.
"Це одна із найстаріших загальноосвітніх шкіл міста, яка заснована ще у 1946 році. І виглядає вона, на жаль, на свій вік", – зауважив депутат.
Фасад навчального закладу викладений ще радянською плиткою, яка у багатьох місцях відвалюється, що потенційно небезпечно для учнів, вчителів, батьків та персоналу школи.
"Вона буквально може впасти на голову", – зазначив обранець громади.
Цього року школа відзначає ювілей – восени її виповниться 75 років. Тож відремонтований фасад будівлі, на думку Тараса Шкітера, буде найкращим подарунком для школярів і вчительського колективу. Саме тому він підготував та надіслав депутатське звернення до керівництва міської ради.
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