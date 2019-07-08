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Град, грози та сильні зливи: в Україні на вихідних погіршиться погода

Град, грози та сильні зливи: в Україні на вихідних погіршиться погода
На ці вихідних, 26-27 червня, на території України очікується погіршення погодних умов.

Повідомлення розмістили на сторінці ДСНС України у фейсбуці.

За інформацією УкрГідрометцентру, 26 червня у західних, вдень північних та південних областях, а 27 червня в Україні грози, вдень в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.

Завтра, 26 червня, вдень у західних, 27 червня у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи.

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Теги: попередження, погіршення погоди, україні, ДСНС
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