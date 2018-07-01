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Як вибрати кращі райони Києва для оренди офісу*

Як вибрати кращі райони Києва для оренди офісу*
У 2021 році орендувати офіс в центрі Києва можна за вигідною ціною, головне - знати кілька правил, як це зробити. Передусім потрібно визначитися, в якому районі ви хочете орендувати приміщення.

Усі дороги ведуть в центр

Оренда офісу в центрі Києва - найоптимальніший варіант для ведення бізнесу. Найпопулярніший район - Печерський. Однак, підприємцям потрібно зважати на те, що винайняти офіс в центрі Києва в Печерському районі - задоволення не з дешевих. Мінімальна вартість в місяць складає від 350 гривень за квадратний метр і вище. Така сума обумовлена ​​тим, що, як правило, такі офіси знаходяться в упорядкованих і затишних бізнес-центрах.

На другому місці за ціновою політикою та місцерозташуванням - Шевченківський район. Тут стартова ціна за оренду офісу в місяць може становити від 300 гривень за квадратний метр. До речі, чималий список пропозицій є тільки в цій частині столиці. Тут можна знайти приміщення для будь-якого підприємця, залежно від його фінансового стану.

На третьому місці розташувався Подільський район. Тут є зручна інфраструктура, хороша прохідність, різноманітні бізнес-центри, але знайти приміщення в центрі мікрорайону дешевше, аніж за 400 гривень за квадрат на місяць, навряд чи вийде. Єдина можливість дешевше орендувати робочий куточок - придивитися до житлового масиву Виноградар, який входить до складу Подільського району. У середньому ціна за квадрат там стартує від 120 гривень в місяць. Однак, головний мінус офісу в цьому районі - погана транспортна розв'язка.

Чим далі від центру, тим дешевше

Якщо офіси в центрі Києва вам не по кишені або хочеться заощадити, то можна розглянути менш престижні, але перспективні райони, наприклад, Оболонський і Солом'янський.

У середньому за квадратний метр тут необхідно буде викласти 230 гривень в місяць. Здебільшого плата за приміщення залежить від того, де знаходиться офіс: у бізнес-центрі або житловому будинку.

Лівий берег

В інших районах Києва плата за оренду становить приблизно однакову ціну. Наприклад, винайняти офіс на Лівому березі Києва можна за 150 гривень за квадратний метр на місяць.

Що вибрати

Орендуючи офіс в кращих районах Києва, можна швидко "просунути" бізнес. Адже саме в центральних районах буде великий потік клієнтів. Завдяки зручній локації, відносини з партнерами стане набагато легше підтримувати. Крім того, якщо ви хочете орендувати офіс за вигідною ціною, потрібно поспішити, адже на час локдауну ціни на офіси в Києві залишаться стабільними.


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Теги: Офіс, оренда, Київ
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