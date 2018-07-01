Як вибрати кращі райони Києва для оренди офісу*





Усі дороги ведуть в центр







На другому місці за ціновою політикою та місцерозташуванням - Шевченківський район. Тут стартова ціна за оренду офісу в місяць може становити від 300 гривень за квадратний метр. До речі, чималий список пропозицій є тільки в цій частині столиці. Тут можна знайти приміщення для будь-якого підприємця, залежно від його фінансового стану.



На третьому місці розташувався Подільський район. Тут є зручна інфраструктура, хороша прохідність, різноманітні бізнес-центри, але знайти приміщення в центрі мікрорайону дешевше, аніж за 400 гривень за квадрат на місяць, навряд чи вийде. Єдина можливість дешевше орендувати робочий куточок - придивитися до житлового масиву Виноградар, який входить до складу Подільського району. У середньому ціна за квадрат там стартує від 120 гривень в місяць. Однак, головний мінус офісу в цьому районі - погана транспортна розв'язка.



Чим далі від центру, тим дешевше



Якщо офіси в центрі Києва вам не по кишені або хочеться заощадити, то можна розглянути менш престижні, але перспективні райони, наприклад, Оболонський і Солом'янський.



У середньому за квадратний метр тут необхідно буде викласти 230 гривень в місяць. Здебільшого плата за приміщення залежить від того, де знаходиться офіс: у бізнес-центрі або житловому будинку.



Лівий берег



В інших районах Києва плата за оренду становить приблизно однакову ціну. Наприклад, винайняти офіс на Лівому березі Києва можна за 150 гривень за квадратний метр на місяць.



Що вибрати



Орендуючи офіс в кращих районах Києва, можна швидко "просунути" бізнес. Адже саме в центральних районах буде великий потік клієнтів. Завдяки зручній локації, відносини з партнерами стане набагато легше підтримувати. Крім того, якщо ви хочете орендувати офіс за вигідною ціною, потрібно поспішити, адже на час локдауну ціни на офіси в Києві залишаться стабільними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році орендувати офіс в центрі Києва можна за вигідною ціною, головне - знати кілька правил, як це зробити. Передусім потрібно визначитися, в якому районі ви хочете орендувати приміщення. Оренда офісу в центрі Києва - найоптимальніший варіант для ведення бізнесу. Найпопулярніший район - Печерський. Однак, підприємцям потрібно зважати на те, що винайняти офіс в центрі Києва в Печерському районі - задоволення не з дешевих. Мінімальна вартість в місяць складає від 350 гривень за квадратний метр і вище. Така сума обумовлена ​​тим, що, як правило, такі офіси знаходяться в упорядкованих і затишних бізнес-центрах.На другому місці за ціновою політикою та місцерозташуванням - Шевченківський район. Тут стартова ціна за оренду офісу в місяць може становити від 300 гривень за квадратний метр. До речі, чималий список пропозицій є тільки в цій частині столиці. Тут можна знайти приміщення для будь-якого підприємця, залежно від його фінансового стану.На третьому місці розташувався Подільський район. Тут є зручна інфраструктура, хороша прохідність, різноманітні бізнес-центри, але знайти приміщення в центрі мікрорайону дешевше, аніж за 400 гривень за квадрат на місяць, навряд чи вийде. Єдина можливість дешевше орендувати робочий куточок - придивитися до житлового масиву Виноградар, який входить до складу Подільського району. У середньому ціна за квадрат там стартує від 120 гривень в місяць. Однак, головний мінус офісу в цьому районі - погана транспортна розв'язка.Якщо офіси в центрі Києва вам не по кишені або хочеться заощадити, то можна розглянути менш престижні, але перспективні райони, наприклад, Оболонський і Солом'янський.У середньому за квадратний метр тут необхідно буде викласти 230 гривень в місяць. Здебільшого плата за приміщення залежить від того, де знаходиться офіс: у бізнес-центрі або житловому будинку.В інших районах Києва плата за оренду становить приблизно однакову ціну. Наприклад, винайняти офіс на Лівому березі Києва можна за 150 гривень за квадратний метр на місяць.Орендуючи офіс в кращих районах Києва, можна швидко "просунути" бізнес. Адже саме в центральних районах буде великий потік клієнтів. Завдяки зручній локації, відносини з партнерами стане набагато легше підтримувати. Крім того, якщо ви хочете орендувати офіс за вигідною ціною, потрібно поспішити, адже на час локдауну ціни на офіси в Києві залишаться стабільними.

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