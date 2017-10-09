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Волинянка – чемпіонка з пожежно-прикладного спорту. ФОТО

Волинянка – чемпіонка з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
У Києві завершився другий день чемпіонатів з пожежно-прикладного спорту. Волинянка Юлія Гаврилюк стала чемпіонкою в особистому забігу у дисципліні «Подолання 100-м смуги» серед жінок.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Друге місце виборола Ірина Ліщинська – місто Київ, третє місце посіла Валерія Гальченко із Запорізької області.

У дисципліні «Подолання 100-м смуги» серед чоловіків у старшій віковій категорії переможцем став Владислав Циганок з Одеської області, друге місце виборов Роман Божук з Волині, а третє також представник Одеської області Олексій Хижняк.

Волинянка – чемпіонка з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
Волинянка – чемпіонка з пожежно-прикладного спорту. ФОТО

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Теги: чемпіонат, рятувальники, Київ, волиняни, спорт
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