Волинянка – чемпіонка з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
Сьогодні, 18:55
У Києві завершився другий день чемпіонатів з пожежно-прикладного спорту. Волинянка Юлія Гаврилюк стала чемпіонкою в особистому забігу у дисципліні «Подолання 100-м смуги» серед жінок.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Друге місце виборола Ірина Ліщинська – місто Київ, третє місце посіла Валерія Гальченко із Запорізької області.
У дисципліні «Подолання 100-м смуги» серед чоловіків у старшій віковій категорії переможцем став Владислав Циганок з Одеської області, друге місце виборов Роман Божук з Волині, а третє також представник Одеської області Олексій Хижняк.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Друге місце виборола Ірина Ліщинська – місто Київ, третє місце посіла Валерія Гальченко із Запорізької області.
У дисципліні «Подолання 100-м смуги» серед чоловіків у старшій віковій категорії переможцем став Владислав Циганок з Одеської області, друге місце виборов Роман Божук з Волині, а третє також представник Одеської області Олексій Хижняк.
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