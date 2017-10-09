Волинянка – чемпіонка з пожежно-прикладного спорту. ФОТО

Юлія Гаврилюк стала чемпіонкою в особистому забігу у дисципліні «Подолання 100-м смуги» серед жінок.



Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Друге місце виборола Ірина Ліщинська – місто Київ, третє місце посіла Валерія Гальченко із Запорізької області.



У дисципліні «Подолання 100-м смуги» серед чоловіків у старшій віковій категорії переможцем став Владислав Циганок з Одеської області, друге місце виборов Роман Божук з Волині, а третє також представник Одеської області Олексій Хижняк.





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