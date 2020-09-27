Меру Рівного, що родом з Волині, грозить 5 років обмеження волі за висловлювання про ромів

Олександра Третяка, що родом з села Липне Волинської області. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за погрози ромам.



Про це



У поліції підтвердили, що провадження відкрили за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.



Міському голові Рівного загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Зазначимо, у червні мер Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він сказав, що ситуація з безпекою у місті погіршилась.



Тоді він розповів, що на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси.



"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - заявив він.



Після того мер Рівного вибачився за скандальну заяву про ромів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному відкрили кримінальне провадження проти мера міста, що родом з села Липне Волинської області. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за погрози ромам.Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.У поліції підтвердили, що провадження відкрили за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.Міському голові Рівного загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Зазначимо, у червні мер Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він сказав, що ситуація з безпекою у місті погіршилась.Тоді він розповів, що на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси."Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - заявив він.Після того мер Рівного вибачився за скандальну заяву про ромів.

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