Меру Рівного, що родом з Волині, грозить 5 років обмеження волі за висловлювання про ромів
Сьогодні, 17:10
У Рівному відкрили кримінальне провадження проти мера міста Олександра Третяка, що родом з села Липне Волинської області. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за погрози ромам.
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.
У поліції підтвердили, що провадження відкрили за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.
Міському голові Рівного загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Зазначимо, у червні мер Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він сказав, що ситуація з безпекою у місті погіршилась.
Тоді він розповів, що на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси.
"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - заявив він.
Після того мер Рівного вибачився за скандальну заяву про ромів.
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Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.
У поліції підтвердили, що провадження відкрили за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.
Міському голові Рівного загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Зазначимо, у червні мер Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він сказав, що ситуація з безпекою у місті погіршилась.
Тоді він розповів, що на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси.
"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - заявив він.
Після того мер Рівного вибачився за скандальну заяву про ромів.
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