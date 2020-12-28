На Волині батько розбещував власну доньку: суд виніс вирок
Сьогодні, 15:02
Суд виніс вирок 31-річному жителю селища Торчин, який вчинив розпусні дії щодо власної доньки.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Досудове розслідування встановило факт вчинення нетверезим волинянином таких дій щодо 10-річної дівчинки у квітні 2021 року.
Суд визнав чоловіка, який нині перебуває під ватою, винним у розпусних діях щодо малолітньої особи, вчинених членом сім’ї, та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Досудове розслідування встановило факт вчинення нетверезим волинянином таких дій щодо 10-річної дівчинки у квітні 2021 року.
Суд визнав чоловіка, який нині перебуває під ватою, винним у розпусних діях щодо малолітньої особи, вчинених членом сім’ї, та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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