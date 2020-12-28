На Волині батько розбещував власну доньку: суд виніс вирок





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Досудове розслідування встановило факт вчинення нетверезим волинянином таких дій щодо 10-річної дівчинки у квітні 2021 року.



Суд визнав чоловіка, який нині перебуває під ватою, винним у розпусних діях щодо малолітньої особи, вчинених членом сім’ї, та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд виніс вирок 31-річному жителю селища Торчин, який вчинив розпусні дії щодо власної доньки.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Досудове розслідування встановило факт вчинення нетверезим волинянином таких дій щодо 10-річної дівчинки у квітні 2021 року.Суд визнав чоловіка, який нині перебуває під ватою, винним у розпусних діях щодо малолітньої особи, вчинених членом сім’ї, та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

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