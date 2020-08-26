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На волинській водоймі чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям

На волинській водоймі чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям
На Білому озері двоє громадян ловили рибу за допомогою двох сітних знарядь лову.

Про це інформує пресслужба Волинського рибпатруля.

Вчора, 24 червня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейд на водні об’єкти Ковельського району Волинської області. Так, на озері Біле, поблизу села Любохини Дубечненської ТГ викрили два грубі порушення Правил рибальства.

Двоє громадян здійснювали вилов водних біоресурсів з дерев’яного човна за допомогою двох сітних знарядь лову. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.

На викритих осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Сітні знаряддя вилучили.

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Теги: Волинь, Біле озеро, риба
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