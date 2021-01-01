У Луцьку поліцейські та активісти замальовували наркорекламу на вулицях міста. ФОТО





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Правоохоронці з небайдужими замальовували спеціальною фарбою написи на дверях, стінах, асфальті тощо з посиланнями на ресурси, через які можна придбати заборонені речовини. Таким чином, здійснили перешкоджання зловмисникам у їх протиправній діяльності з розповсюдження наркотиків.



«Поліція постійно документує злочини, пов’язані з розповсюдженням наркотичних речовин. У цьому році вже виявлено більше 250 наркозлочинів на території області, з них за фактами збуту – близько 150 випадків. Більше 40 осіб уже притягнуто до кримінальної відповідальності за різні види наркозлочинів», - розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю Володимир Костанюк.



Сьогоднішня акція – всеукраїнська, до її проведення в Луцьку долучились десятки молодих людей, які не стоять осторонь проблематики, а особистим прикладом демонструють громадянську позицію.



19-річний Назарій Тарнавський, голова організації «Основа майбутнього», розповів: «Наша візія України така, що молодь має бути здорова. На вулицях Луцька зустрічається чимало наркотичної реклами. Але ми лише за рік знищуємо майже дві тисячі таких написів-адрес. Наразі кількість такої реклами зменшилась, і ми зосереджуємо увагу на блокуванні телеграм-каналів, через які розповсюджуються наркотики, їх заблокували також уже тисячі».



У рамках акції десятки вулиць та будівель очистились сьогодні від наркотичної реклами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 червня, працівники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області, поліцейські Луцького районного управління та представники громадських організацій знищували на вулицях Луцька наркорекламу.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Правоохоронці з небайдужими замальовували спеціальною фарбою написи на дверях, стінах, асфальті тощо з посиланнями на ресурси, через які можна придбати заборонені речовини. Таким чином, здійснили перешкоджання зловмисникам у їх протиправній діяльності з розповсюдження наркотиків.«Поліція постійно документує злочини, пов’язані з розповсюдженням наркотичних речовин. У цьому році вже виявлено більше 250 наркозлочинів на території області, з них за фактами збуту – близько 150 випадків. Більше 40 осіб уже притягнуто до кримінальної відповідальності за різні види наркозлочинів», - розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністюСьогоднішня акція – всеукраїнська, до її проведення в Луцьку долучились десятки молодих людей, які не стоять осторонь проблематики, а особистим прикладом демонструють громадянську позицію.19-річний, голова організації «Основа майбутнього», розповів: «Наша візія України така, що молодь має бути здорова. На вулицях Луцька зустрічається чимало наркотичної реклами. Але ми лише за рік знищуємо майже дві тисячі таких написів-адрес. Наразі кількість такої реклами зменшилась, і ми зосереджуємо увагу на блокуванні телеграм-каналів, через які розповсюджуються наркотики, їх заблокували також уже тисячі».У рамках акції десятки вулиць та будівель очистились сьогодні від наркотичної реклами.

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