Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця





Про це



Він фасував наркотичні засоби, психотропні речовини та залишав закладки на території Ківерець, після чого відправляв клієнтам фото і їх координати. Отримані кошти переводив на власні банківські картки. Окрім цього, зловмисник здійснював торгівлю наркотиками і контактним шляхом – «з рук в руки».



Сьогодні, 25 червня, під час проведення санкціонованого обшуку за його місцем проживання поліцейські вилучили близько 15 г марихуани, фасувальні пакетики, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, банківську картку, мобільний телефон та понад 1 тис. грн. Вилучене направили на дослідження.



Встановили, що зловмисник щомісяця збував близько 30 доз заборонених речовин на суму близько 15 тис. грн.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Йому загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правопорушник, 21-річний житель Ківерцівщини, створив два телеграм-канали та забезпечував їх функціонування, – виконував роль адміністратора, оператора і закладчика.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Він фасував наркотичні засоби, психотропні речовини та залишав закладки на території Ківерець, після чого відправляв клієнтам фото і їх координати. Отримані кошти переводив на власні банківські картки. Окрім цього, зловмисник здійснював торгівлю наркотиками і контактним шляхом – «з рук в руки».Сьогодні, 25 червня, під час проведення санкціонованого обшуку за його місцем проживання поліцейські вилучили близько 15 г марихуани, фасувальні пакетики, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, банківську картку, мобільний телефон та понад 1 тис. грн. Вилучене направили на дослідження.Встановили, що зловмисник щомісяця збував близько 30 доз заборонених речовин на суму близько 15 тис. грн.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Йому загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію