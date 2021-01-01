вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця

Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця
Правопорушник, 21-річний житель Ківерцівщини, створив два телеграм-канали та забезпечував їх функціонування, – виконував роль адміністратора, оператора і закладчика.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Він фасував наркотичні засоби, психотропні речовини та залишав закладки на території Ківерець, після чого відправляв клієнтам фото і їх координати. Отримані кошти переводив на власні банківські картки. Окрім цього, зловмисник здійснював торгівлю наркотиками і контактним шляхом – «з рук в руки».

Сьогодні, 25 червня, під час проведення санкціонованого обшуку за його місцем проживання поліцейські вилучили близько 15 г марихуани, фасувальні пакетики, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, банківську картку, мобільний телефон та понад 1 тис. грн. Вилучене направили на дослідження.

Встановили, що зловмисник щомісяця збував близько 30 доз заборонених речовин на суму близько 15 тис. грн.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Йому загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.

Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця

Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ківерцівщина, наркоторговець, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Меру Рівного, що родом з Волині, грозить 5 років обмеження волі за висловлювання про ромів
Сьогодні, 17:10
Як уникнути зневоднення організму: поради волинянам
Сьогодні, 16:50
Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця
Сьогодні, 16:31
У Луцьку поліцейські та активісти замальовували наркорекламу на вулицях міста. ФОТО
Сьогодні, 16:10
У Луцьку – два температурні рекорди
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
На Волині затримали наркоторговця На Волині затримали наркоторговця
04 червень, 10:27
Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО
24 червень, 17:15
Де на Волині водії вантажівок можуть перечекати спеку Де на Волині водії вантажівок можуть перечекати спеку
21 червень, 22:59
Волинянин обікрав пенсіонерку Волинянин обікрав пенсіонерку
17 червень, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Попросив подзвонити та вдарив: у Ковелі чоловік вкрав у знайомого телефон
Сьогодні, 17:22
 0
Меру Рівного, що родом з Волині, грозить 5 років обмеження волі за висловлювання про ромів
Сьогодні, 17:10
 0
Як уникнути зневоднення організму: поради волинянам
Сьогодні, 16:50
 0
Робив закладки та продавав через телеграм: на Волині затримали наркоторговця
Сьогодні, 16:31
 0
У Луцьку поліцейські та активісти замальовували наркорекламу на вулицях міста. ФОТО
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8