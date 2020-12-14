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Попросив подзвонити та вдарив: у Ковелі чоловік вкрав у знайомого телефон

Попросив подзвонити та вдарив: у Ковелі чоловік вкрав у знайомого телефон
Сьогодні, 25 червня, в обідню пору волинським патрульним надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Луговій, що у Ковелі.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Патрульні оперативно прибули на місце події, де заявник розповів, що візуально знайомий чоловік попросив у нього мобільний телефон, щоб подзвонити, після чого завдав два удари кулаком та пішов геть.

Поліцейські оглянули прилеглу територію і на вулиці Червоного Хреста виявили особу, яка підпадала під орієнтування. Коли ж патрульні підійшли до 33-річного чоловіка, він почав діставати телефон із словами, що взяв тільки зателефонувати.

На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.

Попросив подзвонити та вдарив: у Ковелі чоловік вкрав у знайомого телефон

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Теги: Волинь, Ковель, крадіжка, телефон
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