Попросив подзвонити та вдарив: у Ковелі чоловік вкрав у знайомого телефон





Про це



Патрульні оперативно прибули на місце події, де заявник розповів, що візуально знайомий чоловік попросив у нього мобільний телефон, щоб подзвонити, після чого завдав два удари кулаком та пішов геть.



Поліцейські оглянули прилеглу територію і на вулиці Червоного Хреста виявили особу, яка підпадала під орієнтування. Коли ж патрульні підійшли до 33-річного чоловіка, він почав діставати телефон із словами, що взяв тільки зателефонувати.



На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 червня, в обідню пору волинським патрульним надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Луговій, що у Ковелі.Про це інформує патрульна поліція Волині.Патрульні оперативно прибули на місце події, де заявник розповів, що візуально знайомий чоловік попросив у нього мобільний телефон, щоб подзвонити, після чого завдав два удари кулаком та пішов геть.Поліцейські оглянули прилеглу територію і на вулиці Червоного Хреста виявили особу, яка підпадала під орієнтування. Коли ж патрульні підійшли до 33-річного чоловіка, він почав діставати телефон із словами, що взяв тільки зателефонувати.На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.

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