Попросив подзвонити та вдарив: у Ковелі чоловік вкрав у знайомого телефон
Сьогодні, 17:22
Сьогодні, 25 червня, в обідню пору волинським патрульним надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Луговій, що у Ковелі.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Патрульні оперативно прибули на місце події, де заявник розповів, що візуально знайомий чоловік попросив у нього мобільний телефон, щоб подзвонити, після чого завдав два удари кулаком та пішов геть.
Поліцейські оглянули прилеглу територію і на вулиці Червоного Хреста виявили особу, яка підпадала під орієнтування. Коли ж патрульні підійшли до 33-річного чоловіка, він почав діставати телефон із словами, що взяв тільки зателефонувати.
На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
Патрульні оперативно прибули на місце події, де заявник розповів, що візуально знайомий чоловік попросив у нього мобільний телефон, щоб подзвонити, після чого завдав два удари кулаком та пішов геть.
Поліцейські оглянули прилеглу територію і на вулиці Червоного Хреста виявили особу, яка підпадала під орієнтування. Коли ж патрульні підійшли до 33-річного чоловіка, він почав діставати телефон із словами, що взяв тільки зателефонувати.
На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.
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