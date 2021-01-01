У центрі Луцька провели тестовий запуск водограю «Квітка»





Про це розповіла Ольга Федоренко.



Із її слів, перевірка об'єкту минула успішно.



"Сьогодні відбувся пробний пуск. Все працює. Працівники прочищають додаткові форсунки, докладають бруківку біля фонтана", – зазначила речниця підприємства.



Відкриття фонтана заплановане цими вихідними, 26 та 27 червня. Також водограй увімкнуть у понеділок, 28 червня, з нагоди Дня Конституції України.



Ремонтні роботи фонтана тривали впродовж місяця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі завершили реконструкцію фонтана "Квітка". 25 червня працівники КП "Луцькводоканал" провели тестовий запуск водограю.Про це розповіла Суспільному речниця "Луцькводоканалу"Із її слів, перевірка об'єкту минула успішно."Сьогодні відбувся пробний пуск. Все працює. Працівники прочищають додаткові форсунки, докладають бруківку біля фонтана", – зазначила речниця підприємства.Відкриття фонтана заплановане цими вихідними, 26 та 27 червня. Також водограй увімкнуть у понеділок, 28 червня, з нагоди Дня Конституції України.Ремонтні роботи фонтана тривали впродовж місяця.

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