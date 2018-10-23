27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження керівник народної аматорської хорової капели «Посвіт», заслужений працівник культури України Ростислав Кушнірук (на фото).
Також день народження 27 червня у експерта Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу Володимира Павлюка, реконструктора Віктора Іщука та журналістки Тетяни Біднюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Георгій, Мефодій та Мстислав.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.
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Також день народження 27 червня у експерта Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу Володимира Павлюка, реконструктора Віктора Іщука та журналістки Тетяни Біднюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Георгій, Мефодій та Мстислав.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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