Без масок та дистанції: перша країна в Європі оголосила про скасування COVID-обмежень
Сьогодні, 19:14
Ісландія першою серед європейських країн оголосила про скасування від суботи, 26 червня, всіх обмежень, введених раніше для боротьби з пандемією COVID-19.
Про це повідомляє The Guardian, пише "ТСН".
Міністерка охорони здоров’я країни Свандіс Сваварсдоттір заявила у п'ятницю, що ісландцям більше не доведеться дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.
"Ми відновлюємо суспільство, в якому ми звикли жити і якого ми прагнули", - наголосила вона.
Зазначається, що в Ісландії з 360 тис. населення щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу отримали рекордні 87% людей. Показник захворюваності в державі становить 1,6 на 100 тисяч осіб.
Від початку пандемії вірус SARS-CoV-2 виявили у 6 637 ісландців, 30 з яких померли від ускладнень інфекції.
Досі в країні діяли обмеження на публічні зібрання, а громадяни повинні були дотримуватися відстані не менше двох метрів.
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Про це повідомляє The Guardian, пише "ТСН".
Міністерка охорони здоров’я країни Свандіс Сваварсдоттір заявила у п'ятницю, що ісландцям більше не доведеться дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.
"Ми відновлюємо суспільство, в якому ми звикли жити і якого ми прагнули", - наголосила вона.
Зазначається, що в Ісландії з 360 тис. населення щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу отримали рекордні 87% людей. Показник захворюваності в державі становить 1,6 на 100 тисяч осіб.
Від початку пандемії вірус SARS-CoV-2 виявили у 6 637 ісландців, 30 з яких померли від ускладнень інфекції.
Досі в країні діяли обмеження на публічні зібрання, а громадяни повинні були дотримуватися відстані не менше двох метрів.
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