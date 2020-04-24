Без масок та дистанції: перша країна в Європі оголосила про скасування COVID-обмежень





Про це повідомляє The Guardian, пише



Міністерка охорони здоров’я країни Свандіс Сваварсдоттір заявила у п'ятницю, що ісландцям більше не доведеться дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.



"Ми відновлюємо суспільство, в якому ми звикли жити і якого ми прагнули", - наголосила вона.



Зазначається, що в Ісландії з 360 тис. населення щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу отримали рекордні 87% людей. Показник захворюваності в державі становить 1,6 на 100 тисяч осіб.



Від початку пандемії вірус SARS-CoV-2 виявили у 6 637 ісландців, 30 з яких померли від ускладнень інфекції.



Досі в країні діяли обмеження на публічні зібрання, а громадяни повинні були дотримуватися відстані не менше двох метрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ісландія першою серед європейських країн оголосила про скасування від суботи, 26 червня, всіх обмежень, введених раніше для боротьби з пандемією COVID-19.Про це повідомляє The Guardian, пише "ТСН" Міністерка охорони здоров’я країнизаявила у п'ятницю, що ісландцям більше не доведеться дотримуватися соціальної дистанції та носити маски."Ми відновлюємо суспільство, в якому ми звикли жити і якого ми прагнули", - наголосила вона.Зазначається, що в Ісландії з 360 тис. населення щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу отримали рекордні 87% людей. Показник захворюваності в державі становить 1,6 на 100 тисяч осіб.Від початку пандемії вірус SARS-CoV-2 виявили у 6 637 ісландців, 30 з яких померли від ускладнень інфекції.Досі в країні діяли обмеження на публічні зібрання, а громадяни повинні були дотримуватися відстані не менше двох метрів.

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