Лучанин за кермом буса спричинив смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО





ДТП сталася сьогодні, 25 червня, близько 17:20,



Попередньо, 71-річний житель Луцька, керуючи автомобілем «Volkswagen Polo», не вибрав безпечної швидкості руху та при здійсненні маневру обгону допустив зіткнення із попутним автомобілем «Volkswagen Crafter».



Водій легковика отримав тяжкі травми та під час транспортування до медзакладу помер у кареті «швидкої». Кермувальник мікроавтобуса та троє пасажирів у ДТП не постраждали.



Розпочали досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» між селом Зоря та селищем Клевань Рівненського району внаслідок автопригоди загинув водій легковика.ДТП сталася сьогодні, 25 червня, близько 17:20, інформує ГУНП у Рівненській області.Попередньо, 71-річний житель Луцька, керуючи автомобілем «Volkswagen Polo», не вибрав безпечної швидкості руху та при здійсненні маневру обгону допустив зіткнення із попутним автомобілем «Volkswagen Crafter».Водій легковика отримав тяжкі травми та під час транспортування до медзакладу помер у кареті «швидкої». Кермувальник мікроавтобуса та троє пасажирів у ДТП не постраждали.Розпочали досудове розслідування.

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