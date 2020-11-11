Співвласник «Галі Балуваної» запустив власний бренд з виробництва десертів*

Співвласник всеукраїнської мережі «Галя Балувана»запустив власний бренд «Мульти повар – сам собі шеф».Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.За словами Володимира Матвійчука, під цим брендом вже виготовляють готові та напівготові страви – морозиво, торти та інші десерти. Усі процеси виробництва, як і у випадку з продукцією мережі «Галя Балувана», відбуваються за склом, тож покупці можуть бачити процес приготування смаколиків.«Як колись, коли ми запускали «Галю Балувану», я міг сказати «вперше у Луцьку», так нині такі ж слова я можу сказати про «Мульти повар» – сам собі шеф». Йдеться про свіжі та натуральні десерти. Все, що можна приготувати та заморозити завдяки шоковій заморозці, не потребує різного роду добавок для продовження терміну зберігання. Заморожені десерти в країнах Євросоюзу є дуже популярними», - розповідає засновник бренду.За його словами, десерти готують з максимально якісних продуктів, а націнку роблять мінімальну, щоб продукція була доступною для всіх лучан. Для прикладу, морозиво «Джелато» за італійським рецептом тут пропонують купити за майже 50 гривень за 300 грамів.«Ми сподіваємося, що цей бренд полюблять лучани не менше, ніж полюбили наші домашні напівфабрикати марки «Галя Балувана». Ми і самі з радістю смакуємо своїми десертами. Мій син дуже любить солодке. Прийшли додому, дістали з морозильної камери смакоту від «Мульти повар», почекали 15-30 хвилин – і маємо свіжий, смачний та корисний десерт», - резюмує Володимир Матвійчук.Десерти продаватимуть у магазинах мережі «Галя Балувана» за адресами:м.Луцьк- проспект Грушевського 3,- проспект Волі, 66,- вул.Рівненська, 107,- проспект Молоді, 10,- вул.Конякіна, 7а,- вул.Конякіна, 17а,- вул.Кравчука, 40,- вул.Ковельська, 45,- вул.Львівська, 63г,- вул.Соборності, 28.Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 21:00 год. Субота – з 9:00 до 20:00 год. Неділя – з 9:00 до 20:00 год.