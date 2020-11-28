Рятувальники провели рейди пляжами Волині: чи виявили порушення. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Бугайчук.



На Волині є 32 визначених місця відпочинку на водоймах.



Не всі пляжі облаштовані рятувальними постами, — каже Олександр Бугайчук. Додає: рятувальники мають право їх перевіряти та надавати рекомендації місцевій владі щодо їх облаштування, а ось штрафувати — ні.



В Турійській громаді визначили 5 локацій для відпочинку. Три з них на озері Велимче в селі Соловичі. Тут рятувальний пост відсутній.



На протилежному боці озера Велимче ще один пляж. Він розташований на приватній базі відпочинку. Пост обладнаний гучномовцем, є рятувальний човен, рятувальні круги, аптечка.



"Якщо комусь стане погано, то можна звернутися і нададуть допомогу", — розповідає Олександр Ящук, який працює на цьому посту.



В урочищі Чебені у Рожищенській тергромаді озеро ніхто не готував до купального сезону. Це місце не визначено, як місце масового відпочинку людей на водних об’єктах, — каже рятувальник Олександр Бугайчук. Але тут люди купаються.



За облаштування рятувальних постів на водоймах відповідають органи місцевого самоврядування. Вони визначають місця для масового відпочинку, обстежують та чистять дно акваторії, огороджують буйками, наймають на купальний сезон плавців-рятувальників, які мають знаходитись на посту, облаштованому кругами, жилетами та човном, — розповідає Олександр Бугайчук.



За даними УДСНС області, від початку року на водоймах області загинуло 16 людей. Від початку купального сезону – з 1 червня – п’ятеро.



Нагадаємо, на території Шацької територіальної громади визначили 13 місць, де дозволено купатися, там працює 16 рятувальних постів, працівники яких стежать за відпочивальниками у воді та завертають усіх, хто задалеко заплив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники перевірили пляжні пости на озері Велимче у селі Соловичі та в урочищі Чебені Рожищенської тергромади на дотримання правил їх облаштування.Про це розповів Суспільному начальник відділу Управління запобігання надзвичайним ситуаціямНа Волині є 32 визначених місця відпочинку на водоймах.Не всі пляжі облаштовані рятувальними постами, — каже Олександр Бугайчук. Додає: рятувальники мають право їх перевіряти та надавати рекомендації місцевій владі щодо їх облаштування, а ось штрафувати — ні.В Турійській громаді визначили 5 локацій для відпочинку. Три з них на озері Велимче в селі Соловичі. Тут рятувальний пост відсутній.На протилежному боці озера Велимче ще один пляж. Він розташований на приватній базі відпочинку. Пост обладнаний гучномовцем, є рятувальний човен, рятувальні круги, аптечка."Якщо комусь стане погано, то можна звернутися і нададуть допомогу", — розповідає Олександр Ящук, який працює на цьому посту.В урочищі Чебені у Рожищенській тергромаді озеро ніхто не готував до купального сезону. Це місце не визначено, як місце масового відпочинку людей на водних об’єктах, — каже рятувальник Олександр Бугайчук. Але тут люди купаються.За облаштування рятувальних постів на водоймах відповідають органи місцевого самоврядування. Вони визначають місця для масового відпочинку, обстежують та чистять дно акваторії, огороджують буйками, наймають на купальний сезон плавців-рятувальників, які мають знаходитись на посту, облаштованому кругами, жилетами та човном, — розповідає Олександр Бугайчук.За даними УДСНС області, від початку року на водоймах області загинуло 16 людей. Від початку купального сезону – з 1 червня – п’ятеро.Нагадаємо, на території Шацькоїпрацівники яких стежать за відпочивальниками у воді та завертають усіх, хто задалеко заплив.

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