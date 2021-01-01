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Затоплені вулиці, зірвані дахи, затримані поїзди: Львів накрила потужна буря. ВІДЕО

Затоплені вулиці, зірвані дахи, затримані поїзди: Львів накрила потужна буря. ВІДЕО
Львів 25 червня опісля обіду накрила буря із сильним дощем. Унаслідок цього в місті затопило низку вулиць, дерева повалило на автомобілі, а з історичних пам'яток позривало покрівлі.

Низка потягів виїхала з міста із затримкою, пише "Громадське".

Відео та фото негоди публікують користувачі соцмереж.





Так, львів’яни пишуть, що центр міста - непроїзний, вулиці тимчасово перетворилися на річки.



Вода стоїть і на вулиці Гнатюка поблизу Львівського національного університету.



А це, власне, площа навпроти самого університету.


ФОТО: Igor Zinkevych

Дощ затопив вулицю Сахарова, там обірвало трамвайну лінію електропередач.



Як повідомили на «Гарячій лінії міста Львова», у зв’язку з погодними умовами вимкнули струм усього міського електротранспорту. Прогнозують, що подачу струму відновлять лише після повного припинення негоди. Також потрібно буде очистити трамвайні колії та контактну мережу від повалених дерев.

А це дерева, що впали на автомобілі на вулиці Єфремова.



Наразі у Львові вже розпогодилося. Комунальники повідомляють, що підтоплення на деяких вулицях починають сходити.

Як пише Zaxid.net, за оперативною інформацією міськради, станом на 17:30 у Львові негода повалила 55 дерев, порвала електромережу в 6 місцях, а також обвалила 5 електроопор.

Як повідомили в «Укрзалізниці», через складні погодні умови можливі затримки потягів по станції Львів.

Так, із затримкою відправились поїзди:
№22 Трускавець — Харків (затримка склала 1 годину);
№3 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин);
№232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 52 хвилини);
№ 110 Львів — Херсон (затримка склала 7 хвилин);
№ 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 год).

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Теги: Львів, сильна злива, буря
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