Затоплені вулиці, зірвані дахи, затримані поїзди: Львів накрила потужна буря. ВІДЕО





Низка потягів виїхала з міста із затримкою, пише

Відео та фото негоди публікують користувачі соцмереж.











Так, львів’яни пишуть, що центр міста - непроїзний, вулиці тимчасово перетворилися на річки.







Вода стоїть і на вулиці Гнатюка поблизу Львівського національного університету.







А це, власне, площа навпроти самого університету.





ФОТО: Igor Zinkevych



Дощ затопив вулицю Сахарова, там обірвало трамвайну лінію електропередач.







Як повідомили на «Гарячій лінії міста Львова», у зв’язку з погодними умовами вимкнули струм усього міського електротранспорту. Прогнозують, що подачу струму відновлять лише після повного припинення негоди. Також потрібно буде очистити трамвайні колії та контактну мережу від повалених дерев.



А це дерева, що впали на автомобілі на вулиці Єфремова.







Наразі у Львові вже розпогодилося. Комунальники повідомляють, що підтоплення на деяких вулицях починають сходити.



Як пише



Як повідомили в «Укрзалізниці», через складні погодні умови можливі затримки потягів по станції Львів.



Так, із затримкою відправились поїзди:

№22 Трускавець — Харків (затримка склала 1 годину);

№3 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин);

№232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 52 хвилини);

№ 110 Львів — Херсон (затримка склала 7 хвилин);

№ 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 год).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львів 25 червня опісля обіду накрила буря із сильним дощем. Унаслідок цього в місті затопило низку вулиць, дерева повалило на автомобілі, а з історичних пам'яток позривало покрівлі.Низка потягів виїхала з міста із затримкою, пише "Громадське".

Відео та фото негоди публікують користувачі соцмереж.Так, львів’яни пишуть, що центр міста - непроїзний, вулиці тимчасово перетворилися на річки.Вода стоїть і на вулиці Гнатюка поблизу Львівського національного університету.А це, власне, площа навпроти самого університету.Дощ затопив вулицю Сахарова, там обірвало трамвайну лінію електропередач.Як повідомили на «Гарячій лінії міста Львова», у зв’язку з погодними умовами вимкнули струм усього міського електротранспорту. Прогнозують, що подачу струму відновлять лише після повного припинення негоди. Також потрібно буде очистити трамвайні колії та контактну мережу від повалених дерев.А це дерева, що впали на автомобілі на вулиці Єфремова.Наразі у Львові вже розпогодилося. Комунальники повідомляють, що підтоплення на деяких вулицях починають сходити.Як пише Zaxid.net , за оперативною інформацією міськради, станом на 17:30 у Львові негода повалила 55 дерев, порвала електромережу в 6 місцях, а також обвалила 5 електроопор.Як повідомили в «Укрзалізниці», через складні погодні умови можливі затримки потягів по станції Львів.Так, із затримкою відправились поїзди:№22 Трускавець — Харків (затримка склала 1 годину);№3 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин);№232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 52 хвилини);№ 110 Львів — Херсон (затримка склала 7 хвилин);№ 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 год).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію