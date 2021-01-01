26 червня на Волині: гортаючи календар
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26 червня відзначає день народження український бард-піаніст Сергій Шишкін (на фото).
Також особисте свято відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька Юлія Сабатюк, волонтер Роман Мартинюк, засновник порталу «Укрбізнес» Валентин Цейко, луцький бармен Роман Шевчик, ексбоєць полку спецпризначення «Азов» Сергій Цуз.
Сьогодні відзначають день ангела жінки з ім’ям Антоніна.
Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.
У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.
А 26 червня 2009-го під час прокладання кабельних мереж в колодязі на 5-метровій глибині на проспекті Волі, 15, знайдено погруддя цілої низки комуністичних лідерів. Імовірно, ці бюсти прикрашали міський парк імені Ворошилова, а в колодязь погруддя були сховані в перші дні війни – у червні 1941-го.
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Також особисте свято відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька Юлія Сабатюк, волонтер Роман Мартинюк, засновник порталу «Укрбізнес» Валентин Цейко, луцький бармен Роман Шевчик, ексбоєць полку спецпризначення «Азов» Сергій Цуз.
Сьогодні відзначають день ангела жінки з ім’ям Антоніна.
Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.
У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.
А 26 червня 2009-го під час прокладання кабельних мереж в колодязі на 5-метровій глибині на проспекті Волі, 15, знайдено погруддя цілої низки комуністичних лідерів. Імовірно, ці бюсти прикрашали міський парк імені Ворошилова, а в колодязь погруддя були сховані в перші дні війни – у червні 1941-го.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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