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Волинські рятувальники завоювали срібні нагороди на чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту

Волинські рятувальники завоювали срібні нагороди на чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту
Команда волинських рятувальників здобула срібні нагороди чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту.

Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.

Змагання тривали 3 дні у м. Києві.

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Волиняни поступились в останньому виді змагань, бойовому розгортанні, всього декількома десятими частками секунди столичній команді та команді Черкаського інституту пожежної безпеки.

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Теги: змагання, Київ, волинські рятувальники
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