Волинські рятувальники завоювали срібні нагороди на чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту





Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.



Змагання тривали 3 дні у м. Києві.



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Волиняни поступились в останньому виді змагань, бойовому розгортанні, всього декількома десятими частками секунди столичній команді та команді Черкаського інституту пожежної безпеки.

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