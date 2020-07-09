Волинські рятувальники завоювали срібні нагороди на чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту
Сьогодні, 01:34
Команда волинських рятувальників здобула срібні нагороди чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту.
Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.
Змагання тривали 3 дні у м. Києві.
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Волиняни поступились в останньому виді змагань, бойовому розгортанні, всього декількома десятими частками секунди столичній команді та команді Черкаського інституту пожежної безпеки.
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Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області.
Змагання тривали 3 дні у м. Києві.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка – чемпіонка з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
Волиняни поступились в останньому виді змагань, бойовому розгортанні, всього декількома десятими частками секунди столичній команді та команді Черкаського інституту пожежної безпеки.
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