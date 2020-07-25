Хвороба не дає повноцінно ходити, сидіти та спати: волинянин потребує термінової операції





Про це



Вже зібрали 47 718 гривень, а потрібно 205 000 гривень. Першу операцію зробили в місті Чернівці у шведсько-українській клініці «Енгенхольм» 24 березня 2021 року. Наступну можна робити через три місяці — 24 червня.



Попереду Олега очікує дороге ендопротезування одного кульшового суглоба (одна операція, після якої має відбутись курс реабілітації).



Після першої операції перші три тижні Олег почував себе дуже добре, адже зникли болі й він помаленьку починав ходити ногою, яку оперували. Але пішло навантаження на не прооперовану (теж хвору) ногу і зараз Олега турбують нестерпні болі та судоми. Хвороба прогресує і не дає повноцінно ходити, сидіти та спати. Це все заважає ще й психологічно, коли людина хоче позбавитись від болю і ходити, але не може.



«Кожному хто допомагає дуже дякую. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Нехай Господь береже вас, а ваша доброта повертається сторицею», — каже дружина Олега.



Реквізит для допомоги: Євтушенко Олег Олександрович – Карта Приват Банку: 5168757423782129



Дружина: Євтушенко Віта Валеріївна – Карта: 4731219123395976





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У маневичанина Євтушенка Олега Олександровича тяжке автоімунне захворювання, яке швидко прогресує.Про це Район.Маневичі повідомила його дружина.Вже зібрали 47 718 гривень, а потрібно 205 000 гривень. Першу операцію зробили в місті Чернівці у шведсько-українській клініці «Енгенхольм» 24 березня 2021 року. Наступну можна робити через три місяці — 24 червня.Попереду Олега очікує дороге ендопротезування одного кульшового суглоба (одна операція, після якої має відбутись курс реабілітації).Після першої операції перші три тижні Олег почував себе дуже добре, адже зникли болі й він помаленьку починав ходити ногою, яку оперували. Але пішло навантаження на не прооперовану (теж хвору) ногу і зараз Олега турбують нестерпні болі та судоми. Хвороба прогресує і не дає повноцінно ходити, сидіти та спати. Це все заважає ще й психологічно, коли людина хоче позбавитись від болю і ходити, але не може.«Кожному хто допомагає дуже дякую. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Нехай Господь береже вас, а ваша доброта повертається сторицею», — каже дружина Олега.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію