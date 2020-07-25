Хвороба не дає повноцінно ходити, сидіти та спати: волинянин потребує термінової операції
Сьогодні, 05:00
У маневичанина Євтушенка Олега Олександровича тяжке автоімунне захворювання, яке швидко прогресує.
Про це Район.Маневичі повідомила його дружина.
Вже зібрали 47 718 гривень, а потрібно 205 000 гривень. Першу операцію зробили в місті Чернівці у шведсько-українській клініці «Енгенхольм» 24 березня 2021 року. Наступну можна робити через три місяці — 24 червня.
Попереду Олега очікує дороге ендопротезування одного кульшового суглоба (одна операція, після якої має відбутись курс реабілітації).
Після першої операції перші три тижні Олег почував себе дуже добре, адже зникли болі й він помаленьку починав ходити ногою, яку оперували. Але пішло навантаження на не прооперовану (теж хвору) ногу і зараз Олега турбують нестерпні болі та судоми. Хвороба прогресує і не дає повноцінно ходити, сидіти та спати. Це все заважає ще й психологічно, коли людина хоче позбавитись від болю і ходити, але не може.
«Кожному хто допомагає дуже дякую. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Нехай Господь береже вас, а ваша доброта повертається сторицею», — каже дружина Олега.
Реквізит для допомоги: Євтушенко Олег Олександрович – Карта Приват Банку: 5168757423782129
Дружина: Євтушенко Віта Валеріївна – Карта: 4731219123395976
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Про це Район.Маневичі повідомила його дружина.
Вже зібрали 47 718 гривень, а потрібно 205 000 гривень. Першу операцію зробили в місті Чернівці у шведсько-українській клініці «Енгенхольм» 24 березня 2021 року. Наступну можна робити через три місяці — 24 червня.
Попереду Олега очікує дороге ендопротезування одного кульшового суглоба (одна операція, після якої має відбутись курс реабілітації).
Після першої операції перші три тижні Олег почував себе дуже добре, адже зникли болі й він помаленьку починав ходити ногою, яку оперували. Але пішло навантаження на не прооперовану (теж хвору) ногу і зараз Олега турбують нестерпні болі та судоми. Хвороба прогресує і не дає повноцінно ходити, сидіти та спати. Це все заважає ще й психологічно, коли людина хоче позбавитись від болю і ходити, але не може.
«Кожному хто допомагає дуже дякую. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Нехай Господь береже вас, а ваша доброта повертається сторицею», — каже дружина Олега.
Реквізит для допомоги: Євтушенко Олег Олександрович – Карта Приват Банку: 5168757423782129
Дружина: Євтушенко Віта Валеріївна – Карта: 4731219123395976
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