У Львові оголосили надзвичайну ситуацію через негоду

яка накрила місто ввечері у п'ятницю.



Про це повідомляє



Для комунальних служб вихідні дні оголосили робочими днями.



Також в мерії провели позачергове засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, де погодили виділення коштів із резервного фонду для подолання наслідків негоди.



Окрім того, мер міста Андрій Садовий закликав львів'ян повідомляти про усі надзвичайні ситуації на «Гарячу лінію міста» за тел. 15-80.



«Ми знаходимось у нашому центрі «Гарячої лінії міста», сюди надходить вся інформація щодо негоди, в яку потрапив Львів. У нас надзвичайна ситуація місцевого значення. Коротко дам інформацію, що сталось. Дуже великий буревій, багато опадів, багато підтоплень. Станом на зараз є підтоплення лише на вул. Торф'яній, поки не працюють трамваї і тролейбуси – ми їх зупинили, бо є пориви на контактних мережах. Також є пориви на лініях електропостачання, тому є перебої з гарячою водою у Шевченківському районі. В цілому, маємо більше 200 дерев, які повалило під час негоди, більше 50 дахів потребують ремонту, бо зірвало частини даху чи елементи. Щодо пам`яток архітектури, то деякі елементи ми будемо вимушені демонтувати. Оголошено робочий день для усіх служб, також буде робоча ніч, будуть працювати і завтра, і в неділю. Ситуація є контрольована. Якщо ви бачите будь-які наслідки негоди, прошу вас телефонувати на «Гарячу лінію міста» 15-80. Фактично, ніхто не госпіталізований, одна людина зазнала травми, але від госпіталізації відмовилась. Бажаю всім добра», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові оголошено надзвичайну ситуацію місцевого значення у зв'язу з бурею,Про це повідомляє Львівська міська рада Для комунальних служб вихідні дні оголосили робочими днями.Також в мерії провели позачергове засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, де погодили виділення коштів із резервного фонду для подолання наслідків негоди.Окрім того, мер містазакликав львів'ян повідомляти про усі надзвичайні ситуації на «Гарячу лінію міста» за тел. 15-80.«Ми знаходимось у нашому центрі «Гарячої лінії міста», сюди надходить вся інформація щодо негоди, в яку потрапив Львів. У нас надзвичайна ситуація місцевого значення. Коротко дам інформацію, що сталось. Дуже великий буревій, багато опадів, багато підтоплень. Станом на зараз є підтоплення лише на вул. Торф'яній, поки не працюють трамваї і тролейбуси – ми їх зупинили, бо є пориви на контактних мережах. Також є пориви на лініях електропостачання, тому є перебої з гарячою водою у Шевченківському районі. В цілому, маємо більше 200 дерев, які повалило під час негоди, більше 50 дахів потребують ремонту, бо зірвало частини даху чи елементи. Щодо пам`яток архітектури, то деякі елементи ми будемо вимушені демонтувати. Оголошено робочий день для усіх служб, також буде робоча ніч, будуть працювати і завтра, і в неділю. Ситуація є контрольована. Якщо ви бачите будь-які наслідки негоди, прошу вас телефонувати на «Гарячу лінію міста» 15-80. Фактично, ніхто не госпіталізований, одна людина зазнала травми, але від госпіталізації відмовилась. Бажаю всім добра», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

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